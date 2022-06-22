Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na ES 010

Morre motorista da Prefeitura de Aracruz após grave acidente

Vítima foi socorrida em estado grave e depois transferida para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, onde estava internada

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 10:54

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 jun 2022 às 10:54
Vítima, Gezer Paulo Barcelos Matheus tinha 28 anos
Gezer Paulo Barcelos Matheus tinha 28 anos Crédito: Reprodução/Facebook
Morreu na manhã desta quarta-feira (22) Gezer Paulo Barcelos Matheus, de 28 anos, que trabalhava como motorista na Prefeitura de Aracruz. Ele sofreu um grave acidente na rodovia ES 010, em Aracruz, na última segunda (20). A informação foi publicada nas redes sociais da prefeitura.
Gezer dirigia uma Chevrolet Spin, e seguia sentido Barra do Riacho para Vila do Riacho, de acordo com o boletim de ocorrência, quando colidiu contra um poste. Ele iria buscar pacientes para fazer exames de hemodiálise.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, não havia pacientes ou acompanhantes no carro. Em imagens, é possível ver como o veículo ficou destruído. Ainda não se sabe as circunstâncias do acidente.
Poste ficou pendurado por fios na rodovia
Motorista que iria buscar pacientes de hemodiálise sofre acidente Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte
Moradores da região ajudaram nos primeiros socorros e Gezer foi para o Pronto Atendimento (PA) de Barra do Riacho. Um médico informou que o estado de saúde do motorista, naquele momento, era grave. A vítima foi transferida para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, onde estava internada.
Morre motorista da Prefeitura de Aracruz após grave acidente

Veja Também

Americanos e europeus de olho em equipamento desenvolvido em Aracruz

Motorista da Prefeitura de Aracruz fica ferido em acidente na ES 010

Mais de 33 toneladas de carvão ilegal são apreendidas em Aracruz e Fundão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Prefeitura de Aracruz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de ginástica rítmica
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo
Imagem de destaque
6 dicas para aproveitar espaços pequenos com conforto e eficiência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados