Morre motorista da Prefeitura de Aracruz após grave acidente

Gezer Paulo Barcelos Matheus tinha 28 anos Crédito: Reprodução/Facebook

Gezer dirigia uma Chevrolet Spin, e seguia sentido Barra do Riacho para Vila do Riacho, de acordo com o boletim de ocorrência, quando colidiu contra um poste. Ele iria buscar pacientes para fazer exames de hemodiálise.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, não havia pacientes ou acompanhantes no carro. Em imagens, é possível ver como o veículo ficou destruído. Ainda não se sabe as circunstâncias do acidente.

Motorista que iria buscar pacientes de hemodiálise sofre acidente Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte

Moradores da região ajudaram nos primeiros socorros e Gezer foi para o Pronto Atendimento (PA) de Barra do Riacho. Um médico informou que o estado de saúde do motorista, naquele momento, era grave. A vítima foi transferida para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, onde estava internada.