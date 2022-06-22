Morreu na manhã desta quarta-feira (22) Gezer Paulo Barcelos Matheus, de 28 anos, que trabalhava como motorista na Prefeitura de Aracruz. Ele sofreu um grave acidente na rodovia ES 010, em Aracruz, na última segunda (20). A informação foi publicada nas redes sociais da prefeitura.
Gezer dirigia uma Chevrolet Spin, e seguia sentido Barra do Riacho para Vila do Riacho, de acordo com o boletim de ocorrência, quando colidiu contra um poste. Ele iria buscar pacientes para fazer exames de hemodiálise.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, não havia pacientes ou acompanhantes no carro. Em imagens, é possível ver como o veículo ficou destruído. Ainda não se sabe as circunstâncias do acidente.
Moradores da região ajudaram nos primeiros socorros e Gezer foi para o Pronto Atendimento (PA) de Barra do Riacho. Um médico informou que o estado de saúde do motorista, naquele momento, era grave. A vítima foi transferida para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, onde estava internada.
Morre motorista da Prefeitura de Aracruz após grave acidente