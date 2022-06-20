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Estado grave

Motorista da Prefeitura de Aracruz fica ferido em acidente na ES 010

Vítima trabalha para a Secretaria Municipal de Saúde e estava a caminho de Barra do Riacho, onde buscaria pacientes para hemodiálise, quando bateu em um poste

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 15:56

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

20 jun 2022 às 15:56
Poste ficou pendurado por fios na rodovia
Veículo que estava a serviço da prefeitura ficou destruído Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte
Um motorista ficou ferido após bater contra um poste na rodovia ES 010, na região da Aldeia Córrego do Ouro, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (20). A vítima, de 28 anos, estava em um carro a serviço da Prefeitura de Aracruz, e iria buscar pacientes para hemodiálise.
De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, o veículo, um Chevrolet Spin branco, bateu em um poste, que ficou pendurado por fios na rodovia. Em imagens enviadas por telespectadores da TV Gazeta Norte, é possível ver a gravidade da colisão: a lateral esquerda do carro ficou destruída. 
O condutor foi levado ao hospital por pessoas que passavam pela pista e viram o acidente. A equipe médica responsável informou aos policiais que o estado da vítima era grave e que eles estavam buscando meios para agilizar a transferência do motorista para uma unidade de saúde de Vitória.
A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Aracruz, que respondeu que o motorista trabalha para a  Secretaria  Municipal de Saúde (Semsa). "A Prefeitura de Aracruz, por meio da Semsa, informa que o servidor foi socorrido por terceiros e levado ao Pronto Atendimento da Barra do Riacho, onde recebeu os primeiros socorros. Após a estabilização do quadro, o paciente foi transferido de Samu para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Desde o momento do acidente, a Semsa tem prestado todo o suporte ao motorista e sua família. A Semsa também reforça que não tinha nenhum paciente ou acompanhante no momento do acidente", completou a nota.

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