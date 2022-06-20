Motorista da Prefeitura de Aracruz fica ferido em acidente na ES 010

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, o veículo, um Chevrolet Spin branco, bateu em um poste, que ficou pendurado por fios na rodovia. Em imagens enviadas por telespectadores da TV Gazeta Norte , é possível ver a gravidade da colisão: a lateral esquerda do carro ficou destruída.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Aracruz, que respondeu que o motorista trabalha para a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). "A Prefeitura de Aracruz, por meio da Semsa, informa que o servidor foi socorrido por terceiros e levado ao Pronto Atendimento da Barra do Riacho, onde recebeu os primeiros socorros. Após a estabilização do quadro, o paciente foi transferido de Samu para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Desde o momento do acidente, a Semsa tem prestado todo o suporte ao motorista e sua família. A Semsa também reforça que não tinha nenhum paciente ou acompanhante no momento do acidente", completou a nota.