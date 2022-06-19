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Região Serrana

BR 262 tem três acidentes na volta do feriado em Domingos Martins

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, óbitos não foram registrados e o trânsito da região já foi normalizado

Publicado em 19 de Junho de 2022 às 17:35

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

19 jun 2022 às 17:35
Pelo menos três acidentes foram registrados entre a manhã e a tarde deste domingo (19), na BR 262, em Domingos Martins, Região Serrana do Estado, durante a volta do feriado de Corpus Christi. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve nenhum óbito e o trânsito já foi normalizado.
A primeira ocorrência foi de manhã, às 11h20, na altura do km 62. Mais informações não foram repassadas. Poucas horas depois, por volta das 12h27, um carro rodou sozinho na pista e bateu contra o meio-fio no km 77. A vítima foi encaminhada para um hospital do município. 
Já a terceira foi uma colisão frontal que ocorreu entre as comunidades de Santa Isabel e Campinho, envolvendo inclusive um terceiro veículo. Este último acidente foi registrado pela PRF por volta de 12h40, no km 39.
Pelas imagens da leitora de A Gazeta Rejane Silva Brandão, é possível observar que houve um congestionamento na região. Motoristas afirmaram que o movimento continuou intenso por conta do fim do feriadão de Corpus Christi, mas as ocorrências já foram finalizadas. 

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