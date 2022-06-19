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De junho a outubro

Temporada de observação de baleias no ES inicia com número recorde de Jubarte

Somente na última sexta-feira (17), mais de 30 baleias-jubarte foram observadas durante treinamento realizado na costa do Espírito Santo

Publicado em 19 de Junho de 2022 às 14:38

Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

19 jun 2022 às 14:38
A temporada para observar as baleias-jubarte está aberta no Espírito Santo e com a promessa de recordes. Na última sexta-feira (17), durante oito horas do treinamento anual dado pelo Projeto Amigos da Jubarte/Jubarte.Lab para guias de turismo, mestres de embarcação e pesquisadores mais de 30 baleias-jubarte foram vistas.
Golfinhos-nariz-de-garrafa e diversas aves marinhas também foram avistados durante a capacitação.
Os interessados em ver as baleias de perto, além de golfinhos, no Espírito Santo devem entrar no site www.queroverbaleia.com
As saídas para observação em 2022 estão previstas para ocorrer a partir da próxima sexta-feira, 24 de junho, até o dia 12 de outubro, sendo observadas as condições meteorológicas e oceanográficas favoráveis para que sejam confirmadas.
De acordo com informações do projeto Amigos da Jubarte, elas chegam à costa brasileira, especialmente ao litoral do Espírito Santo, após percorrerem mais de quatro mil quilômetros, entre meados de maio e junho. Elas vêm das águas polares da Antártica e cruzam os oceanos para acasalar e se reproduzir nas zonas tropicais do globo terrestre.
Baleias-jubarte na costa do Espírito Santo Crédito: Paulo Rodrigues/Projeto Amigos da Jubarte
A baleia-jubarte chama a atenção pelo seu canto e pelas suas "grandes asas", que são, na verdade, a sua extensa nadadeira caudal (cauda). Essa parte do corpo da jubarte impulsiona os seus saltos e causa a impressão de que elas estão tentando voar.
A espécie tem expectativa de vida média de 60 anos e as nadadeiras peitorais da jubarte podem atingir até um terço do seu comprimento total. Um filhote nasce medindo, em média, quatro metros de comprimento e pesando cerca de uma tonelada.
Temporada de observação de baleias no ES inicia com número recorde de Jubarte

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