Temporada de observação de baleias no ES inicia com número recorde de Jubarte

A temporada para observar as baleias-jubarte está aberta no Espírito Santo e com a promessa de recordes. Na última sexta-feira (17), durante oito horas do treinamento anual dado pelo Projeto Amigos da Jubarte/Jubarte.Lab para guias de turismo, mestres de embarcação e pesquisadores mais de 30 baleias-jubarte foram vistas.

Golfinhos-nariz-de-garrafa e diversas aves marinhas também foram avistados durante a capacitação.

Os interessados em ver as baleias de perto, além de golfinhos, no Espírito Santo devem entrar no site www.queroverbaleia.com

As saídas para observação em 2022 estão previstas para ocorrer a partir da próxima sexta-feira, 24 de junho, até o dia 12 de outubro, sendo observadas as condições meteorológicas e oceanográficas favoráveis para que sejam confirmadas.

De acordo com informações do projeto Amigos da Jubarte, elas chegam à costa brasileira, especialmente ao litoral do Espírito Santo, após percorrerem mais de quatro mil quilômetros, entre meados de maio e junho. Elas vêm das águas polares da Antártica e cruzam os oceanos para acasalar e se reproduzir nas zonas tropicais do globo terrestre.

Baleias-jubarte na costa do Espírito Santo Crédito: Paulo Rodrigues/Projeto Amigos da Jubarte

A baleia-jubarte chama a atenção pelo seu canto e pelas suas "grandes asas", que são, na verdade, a sua extensa nadadeira caudal (cauda). Essa parte do corpo da jubarte impulsiona os seus saltos e causa a impressão de que elas estão tentando voar.

A espécie tem expectativa de vida média de 60 anos e as nadadeiras peitorais da jubarte podem atingir até um terço do seu comprimento total. Um filhote nasce medindo, em média, quatro metros de comprimento e pesando cerca de uma tonelada.