Motociclista perde braço em acidente em rodovia de Cachoeiro

Um motociclista ficou gravemente ferido na tarde desse domingo (19) ao se envolver em um acidente na ES 489, Rodovia Ricardo Barbieri, em Córrego dos Monos, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A moto bateu de frente com um Fiat Uno. Um passageiro também foi resgatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A batida, segundo registro da Polícia Militar, foi por volta das 16h20, nas proximidades do ponto conhecido por "Matinha". Dois passageiros do carro contaram aos militares que seguiam sentido Atílio Vivácqua x Cachoeiro quando a moto, que vinha no sentido contrário, teria forçado a ultrapassagem com um ônibus.
Com o impacto frontal, o motociclista perdeu o braço no local e a moto ficou destruída. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde, segundo a unidade, é grave.
O motorista do Fiat Uno também foi socorrido pelo Samu. Outras duas pessoas no veículo não se feriram, segundo a Polícia Militar.
A Polícia Civil também foi procurada pela reportagem e disse que não há registro de ocorrência com essas características entregue na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.