Motociclista bate em cerca e morre em Cachoeiro de Itapemirim

Um motociclista de 53 anos morreu em um acidente na noite desta quinta-feira (16), na Rodovia Ricardo Barbieri, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Atílio Vivácqua, na altura do Córrego dos Monos, distrito de Cachoeiro, no Sul do Espírito Santo. A vítima, segundo a Polícia Militar, bateu em uma cerca às margens da via.
De acordo com a polícia, quando os militares chegaram ao local, a equipe do Corpo de Bombeiros informou que a vítima já havia falecido. O nome do motociclista não foi divulgado.
Segundo informações que os militares receberam no local, o motociclista teria perdido o controle da direção ao fazer uma curva, ele bateu contra uma cerca, sendo arremessado ao chão em seguida.
A perícia da Polícia Civil foi acionada para recolhimento do corpo, que foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.