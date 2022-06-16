Árvore cai em cima de carro em movimento na BR 262 em Marechal Floriano

Um motorista que trafegava pela BR 262 em Marechal Floriano, na Região Serrana do Estado, passou por um susto na noite desta sexta-feira (15). Por volta das 19h30, o veículo que ele dirigia foi atingido por uma árvore próximo ao centro da cidade, na altura do km 46. Ninguém ficou ferido.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem passava na hora em que o tronco caiu, mas a árvore atingiu apenas a parte da frente do veículo. Pelas imagens, é possível ver que o carro ficou parcialmente destruído.
Moradores da região afirmaram que a árvore estava podre e repleta de insetos que normalmente atacam suas raízes, deixando-a mais suscetível a quedas.
A PRF informou ainda que a pista ficou totalmente bloqueada por 40 minutos, mas foi desobstruída com a ajuda do Corpo de Bombeiros. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) ficou de remover os pedaços da árvore que ficaram às margens da BR 262.
O Dnit foi acionado pela reportagem para confirmar se retirou os restos da árvore. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.