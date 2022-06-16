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Susto

Árvore cai em cima de carro em movimento na BR 262 em Marechal Floriano

Segundo a PRF, o homem passava na hora em que tronco caiu, mas ele atingiu apenas a parte da frente do veículo. Ninguém se feriu

Publicado em 16 de Junho de 2022 às 12:51

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

16 jun 2022 às 12:51
Carro atingido por árvore ficou parcialmente destruído. Crédito: Reprodução/PRF
Um motorista que trafegava pela BR 262 em Marechal Floriano, na Região Serrana do Estado, passou por um susto na noite desta sexta-feira (15). Por volta das 19h30, o veículo que ele dirigia foi atingido por uma árvore próximo ao centro da cidade, na altura do km 46. Ninguém ficou ferido.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem passava na hora em que o tronco caiu, mas a árvore atingiu apenas a parte da frente do veículo. Pelas imagens, é possível ver que o carro ficou parcialmente destruído.
Moradores da região afirmaram que a árvore estava podre e repleta de insetos que normalmente atacam suas raízes, deixando-a mais suscetível a quedas.
A PRF informou ainda que a pista ficou totalmente bloqueada por 40 minutos, mas foi desobstruída com a ajuda do Corpo de Bombeiros. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) ficou de remover os pedaços da árvore que ficaram às margens da BR 262.
O Dnit foi acionado pela reportagem para confirmar se retirou os restos da árvore. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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