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Campeões

Gêmeos de Marechal Floriano vencem campeonato de jiu-jítsu na Itália

Ramon e Raul Schunk foram vencedores nas categorias pesado e superpesado, respectivamente; eles fizeram rifas, vaquinha e receberam apoio da prefeitura para conseguirem embarcar para a competição

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 17:46

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

23 fev 2022 às 17:46
Os irmãos Ramon e Raul Schunk conquistaram dois ouros e uma prata em campeonato na Itália
Os irmãos Ramon e Raul Schunk conquistaram dois ouros e uma prata em campeonato na Itália Crédito: Redes Sociais
Os gêmeos Raul e Ramon Schunk, de Marechal Floriano, cidade que fica na região Serrana do Espírito Santo, foram campeões de um campeonato de jiu-jítsu disputado em Roma, capital da Itália, na última semana. Os capixabas contaram com uma vaquinha virtual, rifas de brindes doados por lojas e com o apoio financeiro da prefeitura da cidade para conseguirem embarcar para o país europeu. Eles fizeram bonito: voltaram com dois títulos e um vice-campeonato, e foram recebidos com festa nesta terça-feira (22).
Ramon contou que os irmãos tiveram a ideia de disputar o campeonato, que é organizado pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (Federação Internacional de Jiu-Jítsu Brasileiro, em tradução livre) em dezembro de 2021 e já começaram a tentar levantar o dinheiro para embarcarem rumo à Itália. Eles fizeram uma vaquinha virtual e conseguiram brindes com lojas da cidade, mas ainda não foi suficiente.
"A gente teve a ideia de lutar esse campeonato em dezembro, fizemos uma vaquinha on-line para arrecadar dinheiro para conseguir ir. Até janeiro, conseguimos arrecadar uma grana boa, mas não foi suficiente ainda. Várias lojas de Marechal Floriano começaram a doar brindes para a gente fazer rifas. Conseguimos fazer oito rifas, mas o dinheiro ainda não foi o suficiente para pagar tudo. Conseguimos fazer inscrição, pagar a hospedagem, mas faltava a passagem e o custo de alimentação", disse.
A Prefeitura de Marechal Floriano, então, entrou na jogada. Ramon contou que a administração arcou com os custos das passagens dos dois, que fizeram valer o investimento: trouxeram os campeonatos para casa, além de uma medalha de prata na categoria absoluto, conquistada por Raul.
"A Prefeitura comprou as passagens minha e do meu irmão e conseguimos ir em busca de realizar nosso sonho. Eu lutei na categoria faixa roxa pesado, fui campeão, e meu irmão lutou na categoria superpesado e foi campeão. Depois teve o absoluto, que é peso livre. No absoluto, meu irmão conseguiu a prata ao ser vice-campeão", contou Ramon.

TRAJETÓRIA NO JIU-JÍTSU

Raul e Ramon têm 31 anos e pode-se dizer que a relação deles com o jiu-jítsu começou de forma tardia. Os dois tiveram o primeiro contato com o esporte em 2016 e, com um mês de treinos, já começaram a disputar competições. 
O destaque veio rápido. Ramon é atualmente o primeiro colocado do ranking da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu e ocupa o segundo lugar no ranking mundial da Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro. Ambos contaram que possuíam o sonho de disputar o campeonato europeu. 
"Já fui para Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e, agora, fomos para Roma, na Itália, onde me sagrei campeão europeu na categoria super pesado e vice-campeão no peso livre. O jiu-jítsu mudou a minha vida e, hoje em dia, não consigo ficar sem lutar", disse Raul.
Os irmãos Schunk chegaram a ficar sem lugar para praticar o esporte durante a pandemia da Covid-19. Eles tiveram que aproveitar um espaço vazio da casa deles e transformá-lo em um local de treinos. Eles acabaram chamando amigos para participar dos treinamentos e, hoje em dia, já são 20 alunos de jiu-jítsu, além de um projeto voltado para crianças carentes.
"Nós temos hoje um projeto em que treinamos crianças carentes de 5 a 14 anos, todas as sextas-feiras. Amo o jiu-jítsu e posso dizer que esse esporte mudou minha vida e indico para todos", completou Ramon.

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