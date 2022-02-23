Gêmeos de Marechal Floriano vencem campeonato de jiu-jítsu na Itália

Os irmãos Ramon e Raul Schunk conquistaram dois ouros e uma prata em campeonato na Itália Crédito: Redes Sociais

Os gêmeos Raul e Ramon Schunk, de Marechal Florian o, cidade que fica na região Serrana do Espírito Santo , foram campeões de um campeonato de jiu-jítsu disputado em Roma, capital da Itália, na última semana. Os capixabas contaram com uma vaquinha virtual, rifas de brindes doados por lojas e com o apoio financeiro da prefeitura da cidade para conseguirem embarcar para o país europeu. Eles fizeram bonito: voltaram com dois títulos e um vice-campeonato, e foram recebidos com festa nesta terça-feira (22).

Ramon contou que os irmãos tiveram a ideia de disputar o campeonato, que é organizado pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (Federação Internacional de Jiu-Jítsu Brasileiro, em tradução livre) em dezembro de 2021 e já começaram a tentar levantar o dinheiro para embarcarem rumo à Itália. Eles fizeram uma vaquinha virtual e conseguiram brindes com lojas da cidade, mas ainda não foi suficiente.

"A gente teve a ideia de lutar esse campeonato em dezembro, fizemos uma vaquinha on-line para arrecadar dinheiro para conseguir ir. Até janeiro, conseguimos arrecadar uma grana boa, mas não foi suficiente ainda. Várias lojas de Marechal Floriano começaram a doar brindes para a gente fazer rifas. Conseguimos fazer oito rifas, mas o dinheiro ainda não foi o suficiente para pagar tudo. Conseguimos fazer inscrição, pagar a hospedagem, mas faltava a passagem e o custo de alimentação", disse.

A Prefeitura de Marechal Floriano, então, entrou na jogada. Ramon contou que a administração arcou com os custos das passagens dos dois, que fizeram valer o investimento: trouxeram os campeonatos para casa, além de uma medalha de prata na categoria absoluto, conquistada por Raul.

"A Prefeitura comprou as passagens minha e do meu irmão e conseguimos ir em busca de realizar nosso sonho. Eu lutei na categoria faixa roxa pesado, fui campeão, e meu irmão lutou na categoria superpesado e foi campeão. Depois teve o absoluto, que é peso livre. No absoluto, meu irmão conseguiu a prata ao ser vice-campeão", contou Ramon.

TRAJETÓRIA NO JIU-JÍTSU

Raul e Ramon têm 31 anos e pode-se dizer que a relação deles com o jiu-jítsu começou de forma tardia. Os dois tiveram o primeiro contato com o esporte em 2016 e, com um mês de treinos, já começaram a disputar competições.

O destaque veio rápido. Ramon é atualmente o primeiro colocado do ranking da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu e ocupa o segundo lugar no ranking mundial da Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro. Ambos contaram que possuíam o sonho de disputar o campeonato europeu.

"Já fui para Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e, agora, fomos para Roma, na Itália, onde me sagrei campeão europeu na categoria super pesado e vice-campeão no peso livre. O jiu-jítsu mudou a minha vida e, hoje em dia, não consigo ficar sem lutar", disse Raul.

Os irmãos Schunk chegaram a ficar sem lugar para praticar o esporte durante a pandemia da Covid-19. Eles tiveram que aproveitar um espaço vazio da casa deles e transformá-lo em um local de treinos. Eles acabaram chamando amigos para participar dos treinamentos e, hoje em dia, já são 20 alunos de jiu-jítsu, além de um projeto voltado para crianças carentes.