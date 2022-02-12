Nicole Silveira conquista melhor resultado brasileiro em esporte de gelo

A brasileira Nicole Silveira, de 27 anos, conquistou o melhor resultado do Brasil em um esporte de gelo, na manhã deste sábado (12), nas Olimpíadas de Inverno em Pequim. A atleta ficou em 13º lugar no skeleton, com tempo de 4m10s48.

Nicole Silveira fez bonito na descida skeleton em Pequim-2022 Crédito: Adam Pretty/Getty Images

O ouro ficou com a alemã Hannah Neise (4m07s62), a prata com a australiana Jaclyn Narracott --primeira medalha de um país do Hemisfério Sul (4m08s24)-- e o bronze com a holandesa Kimberly Bos (4m08s46). O tempo é a soma das quatro descidas das atletas (fase classificatória e final).

Nicole superou o resultado de Fabiana dos Santos e Sally Mayara da Silva, que ficaram em 19º no bobsled trenó com duplas nos Jogos de Sochi-2014.

A melhor participação de uma brasileira em Jogos de Inverno como um todo foi em 2006, em Turim, quando Isabel Clark ficou em nono no snowboard. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo em janeiro, Nicole disse que sua meta era ficar no top 10, mas alertou que o objetivo era difícil de ser alcançado.

"Vai ser difícil conseguir, principalmente porque, chegando em Olimpíadas, os times maiores têm um suporte que eu não tenho. Eles sempre conseguem chegar com o top do top de equipamento", disse. Nicole é gaúcha de Rio Grande, mas vive em Calgary, no Canadá, desde os 7 anos.

Apesar das dificuldades, para os Jogos de 2026, em Milão-Cortina, o objetivo é ainda mais ousado: ir ao pódio.

A final do skeleton, esporte em que os atletas descem, de bruços sobre um trenó numa pista de gelo, em alta velocidade, é disputada por 20 atletas. Nicole havia se classificado mais cedo neste sábado (12) no 15º lugar. Melhorou, portanto, sua posição na decisão.

Técnica diz que russa de 15 anos pega no doping é inocente A técnica da equipe de patinação no gelo do Comitê Olímpico Russo, Eteri Tutberidze, saiu em defesa da patinadora Kamila Valieva, 15, pega no doping.

"Tenho certeza absoluta de que Kamila é inocente e limpa. Para nós, isso não é um teorema, mas um axioma, não precisa ser provado. Estamos com nossos atletas, nos problemas e na alegria, até o fim", disse ela à TV estatal russa. Ela afirmou ainda que o resultado do teste é "ou uma confluência de circunstâncias ou um ato planejado".

O caso de doping de Valieva ocorreu no Campeonato Russo de Patinação Artística, em dezembro do ano passado. O resultado da contraprova, divulgado na última terça-feira (8), também foi positivo. Foi encontrada trimetazidina, medicamento para tratamento de doenças cardiovasculares.