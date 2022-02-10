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No BBB, Paulo André é convocado para Sul-Americano de Atletismo

O velocista capixaba foi chamado para disputar a prova dos 60 metros da competição indoor (fechada), nos dias 19 e 20 próximos, na Bolívia

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 10:57

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

10 fev 2022 às 10:57
Big Brother
Paulo André foi uma das personalidades selecionadas para o "Camarote" do BBB 2022 Crédito: Divulgação/Gshow
Mesmo estando no Big Brother Brasil, o velocista capixaba Paulo André Camilo, de 23 anos, foi convocado para disputar o Sul-Americano Indoor. O nome do atleta está na lista dos que foram chamados pela Confederação Brasileira de Atletismo, em convocação realizada na noite desta quarta-feira (9).
O velocista, que esteve nos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano passado, onde competiu nos  100 metros rasos e revezamento 4x100m do time brasileiro, foi convocado para a disputa do 60 metros - Paulo André é um dos melhores competidores de provas rápidas do país da atualidade.

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A convocação, entretanto, ficará apenas no papel. Por ainda estar participando do reality show, o atleta não se apresentará para a competição, que ocorre nos dias 19 e 20 deste mês, na Bolívia.
A participação dele no torneio dependeria de uma desistência ou da eliminação no paredão a ser formado no próximo domingo (13). O próprio Paulo André não contava com nenhuma prova no planejamento dele para o começo de 2022, tanto que abriu mão de dois mundiais da categoria para poder estar presente no "camarote" do BBB.

RETORNO?

Do Sul-Americano Paulo André já está fora, porém o brother, caso queira, pode voltar a competir em breve. Isso porque ele obteve índice nos 100m, com o tempo de 10s07, conquistado em abril de 2021, e pode disputar o Mundial Indoor da categoria, na Sérvia, entre os dias 18 e 20 de março.
Para voltar a competir, ele necessariamente precisaria estar eliminado do BBB, visto que a final do programa global é para o dia 21 de abril.

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