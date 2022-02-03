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Aproximação na casa

"BBB 22": Jade e Paulo André geram expectativa, mas terminam noite sem beijo

Em diversos momentos da noite Jade e PA ficaram juntos, e a sister até chegou a ser carregada pelo participante. Eles passaram bastante tempo interagindo na festa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 10:09

Jade e Paulo André interagem e brincam em festa do líder no BBB
Jade e Paulo André interagem e brincam em festa do líder no BBB Crédito: Reprodução | BBB
Apesar da aproximação entre Jade Picon, 20, e Paulo André Camilo, 23, durante a festa do líder nesta madrugada de quinta-feira (3), os brothers não chegaram perto de dar o primeiro beijo no BBB 22 (Globo).
Em diversos momentos da noite Jade e PA ficaram juntos, e a sister até chegou a ser carregada pelo participante. Eles passaram bastante tempo interagindo com as instalações da festa que remetiam a um parque de diversão -o tema foi "Abravalandia" em homenagem a Tiago Abravanel, líder da semana.
Quem acompanhou de perto a aproximação de Jade e PA foi Arthur Aguiar. Os três passaram uma boa parte da festa apostando quem conseguia pegar mais bichos de pelúcia na máquina de brinquedo. Jade apostou com PA, que perdeu, e afirmou que o participante terá que "fazer tudo o que ela pedir".
Apesar do clima de affair, o beijo não saiu e decepcionou a torcida do casal, que desde que começou o programa torce para o romance entre Jade e PA. Até mesmo o irmão da sister, Leo Picon, 25, já aprovou o "cunhado".
"Mesmo que a gente não consiga o que quer, o PA e a Jade entregaram demais hoje, a melhor festa que teve disparada", escreveu um internauta no Twitter. "Eu só queria dormir feliz PA e Jade eu só queria isso apenas não era pedir muito era só um beijinho", disse outro telespectador.
Até mesmo Anitta, 28, já comentou sobre o affair dos participantes do BBB 22. "Jade, te dou só mais uma semana. Se não pegar esse bofe eu vou invadir essa casa e roubar pra mim. Fica esperta minha amiga", escreveu a cantora nas redes sociais.

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