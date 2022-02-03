"BBB 22": Jade e Paulo André geram expectativa, mas terminam noite sem beijo

Jade e Paulo André interagem e brincam em festa do líder no BBB Crédito: Reprodução | BBB

Apesar da aproximação entre Jade Picon, 20, e Paulo André Camilo, 23, durante a festa do líder nesta madrugada de quinta-feira (3), os brothers não chegaram perto de dar o primeiro beijo no BBB 22 (Globo).

Em diversos momentos da noite Jade e PA ficaram juntos, e a sister até chegou a ser carregada pelo participante. Eles passaram bastante tempo interagindo com as instalações da festa que remetiam a um parque de diversão -o tema foi "Abravalandia" em homenagem a Tiago Abravanel, líder da semana.

Quem acompanhou de perto a aproximação de Jade e PA foi Arthur Aguiar. Os três passaram uma boa parte da festa apostando quem conseguia pegar mais bichos de pelúcia na máquina de brinquedo. Jade apostou com PA, que perdeu, e afirmou que o participante terá que "fazer tudo o que ela pedir".

Apesar do clima de affair, o beijo não saiu e decepcionou a torcida do casal, que desde que começou o programa torce para o romance entre Jade e PA. Até mesmo o irmão da sister, Leo Picon, 25, já aprovou o "cunhado".

"Mesmo que a gente não consiga o que quer, o PA e a Jade entregaram demais hoje, a melhor festa que teve disparada", escreveu um internauta no Twitter. "Eu só queria dormir feliz PA e Jade eu só queria isso apenas não era pedir muito era só um beijinho", disse outro telespectador.