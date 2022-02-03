Boninho tenta sacudir participantes do BBB 22 e promete 'semana quente'

Boninho, diretor de núcleo da Globo, usou as redes sociais nesta quarta-feira (2) para antecipar como será a terceira semana do BBB 22. O responsável pela atração fez questão de destacar que a equipe está se movendo para que o reality show continue surpreendendo os participantes.
"Semana quente no BBB", afirmou. "A gente está preparando uma prova do líder com consequências, uma prova do anjo com consequências e um joguinho da discórdia com aquela brincadeira de por na testa o que você acha dele. Acho que promete!"
"Além disso, [teremos] um paredão diferente e com muitos votos abertos", adiantou. "Tudo para Tadeu Schmidt se divertir com nossos brothers."
Muitos internautas viram na fala do diretor uma tentativa de dizer ao público que o programa continua tentando sacudir os participantes, que adotaram uma postura de "paz e amor" dentro do confinamento. Parte do público vem se queixando de marasmo dentro da casa, uma vez que ainda não ocorreram grandes conflitos --diferentemente das primeiras semanas do BBB 21.
Essa sensação, dentro e fora da casa, se acentuou com a saída de Rodrigo, que foi eliminado na terça-feira (1º). O gerente comercial paulista era um dos poucos participantes desta edição que declaravam abertamente estar no programa para jogar.