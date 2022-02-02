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BBB 22

Vyni não está com covid, assegura perfil do participante no Instagram

Após aparecer em episódios do 'Big Brother Brasil 22' com tosse, diagnóstico de coronavírus é descartado por assessores dele
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 14:38

Vinicius (Vyni) do
Vinicius (Vyni) do "BBB 22" Crédito: Fabio Rocha 2022/Globo
O jovem Vinícius Fernandes, autodeclarado "influenciador de baixa renda", não está com covid-19. O participante do "Big Brother Brasil 22" despertou a preocupação de telespectadores e internautas que observaram uma tosse persistente dele durante alguns episódios na casa. No último jogo da discórdia, Vyni até brincou com o fato de tossir enquanto fala.
Antes de o "BBB 22" começar, três participantes foram impedidos de entrar na casa por causa do teste positivo para coronavírus: Jade Picon, Linn da Quebrada e Arthur Aguiar. Eles somente foram autorizados a participar do reality dois dias após o programa ir ao ar.
Além disso, o primeiro eliminado do "Big Brother Brasil 22", Luciano, testou positivo para covid-19 dois dias depois de sair da atração. Ele não conseguiu fazer alguns programas ao vivo na emissora e ficou em isolamento social, com sintomas leves da doença.
Um comunicado, no perfil oficial de Vyni no Instagram, garante que o brother não está contaminado. "Há alguns dias Vyni vem apresentando sintomas que preocuparam tanto seus fãs quanto os telespectadores do BBB, tais como tosse insistente", diz a nota. No entanto, em nenhum momento o texto diz que o jovem passou pela testagem dentro da casa.
Procurada pelo Estadão, a assessoria da TV Globo não respondeu, até a publicação desta matéria, aos questionamentos sobre o estado de saúde dos participantes do programa - e se eles foram ou serão testados para a covid-19.

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