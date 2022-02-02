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Mara Maravilha se compara a Anitta e diz que já ficou com Edson Celulari

Apresentadora falou sobre namoros que teve com famosos no passado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 13:59

Mara Maravilha
Mara Maravilha Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
Mara Maravilha, 53, se comparou a Anitta e disse que no passado trocou beijos com muitos famosos como o ator Edson Celulari, 63, e cantores do Menudo, Polegar e Dominó, bandas que fizeram sucesso nos anos 1980 e 1990.
"Não foi só o Roy [da banda Menudo], não. Peguei outro também. Mas em off. Não vou falar quem", disse Mara no podcast Inteligência Ltda ao comentar sobre romances antigos. "Eu era meio Anitta. Menudo, Polegar, Dominó... Eram os menininhos. Do Dominó foi o Marcelo", completou.
Questionada com quem ela ficou do Polegar, Mara disse que não valia a pena dizer. "Dedo podre."
A apresentadora também disse que ficou com "um ator global". "Agora ele é casado vai ser pai de novo. Com todo o respeito. Mas só foi pegar". Segundo ela, os dois "só trocaram beijinhos". "Quando ele fazia uma novela no SBT, 'Brasileiros e Brasileiras', em 1990", completou.
Mara acrescentou que atualmente está casada e feliz. "Tenho meu marido, Gabriel Torres, que é gato, 30 anos. Sou uma mulher empoderada. Estou há sete anos com ele", concluiu.

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