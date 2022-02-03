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Em dia de festa

"BBB 22": Maria e Eliezer decidem fazer sexo e viram assunto na casa

Após um banho juntos, o brother acabou recuando e voltando sozinho pra festa, enquanto Maria permaneceu no quarto por um tempo sozinha
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 10:03

Maria e Eliezer tomam banho juntos no BBB 22
Maria e Eliezer tomam banho juntos no BBB 22 Crédito: Reprodução | BBB
Maria e Eliezer se tornaram o assunto mais comentado na madrugada desta quinta-feira (3) no BBB 22 (Globo). Os dois trocaram beijos durante a festa do líder Tiago Abravanel e decidiram dar o próximo passo. Maria afirmou para Elizer que gostaria de ter relações sexuais com ele e o chamou para o quarto.
A sister disse para os dois tomarem banho. Envergonhado, o brother saiu da festa e foi para o chuveiro se lavar. No banheiro, Maria foi bastante encorajada por Vyni e Eslovênia, e buscou três preservativos na dispensa.
Ela colocou as camisinhas na cama em que o casal dormiu na noite anterior, onde trocaram beijos e amassos debaixo do edredom. Trechos da cena foram exibidos na edição do programa de quarta-feira (2).
Os dois tomaram banho juntos e foram interrompidos diversas vezes por alguns participantes, incluindo Jessilane e Laís. A médica, inclusive, questionou se a decisão de fazer sexo no programa não seria precipitada e poderia trazer consequências para ambos.
"Tem certeza que é isso o que você quer?", indagou Laís. Maria respondeu dizendo que não estava sob efeito de bebidas alcoólicas. "Estou sóbria e eu que chamei ele", afirmou a cantora. Depois desse momento os dois ficaram a sós no quarto Lollipop.
O casal comentou sobre a pressão ao serem o assunto da noite, mas Maria seguiu firme com sua vontade e disse que entenderia se Eliezer não quisesse mais. "Eu quero, mas eu nunca fiz um sexo anunciado na minha vida, sabe?", afirmou o brother.
Eliezer propôs para os dois voltarem juntos pra festa e que o momento íntimo poderia acontecer enquanto os colegas estivessem dormindo, mas Maria afirmou que não teria relações sexuais com ele com outras pessoas no mesmo ambiente.
O brother acabou recuando e voltando sozinho pra festa, enquanto Maria permaneceu no quarto por um tempo sozinha. Envergonhado e com medo do "cancelamento", Eliezer pediu conselhos para os amigos Lucas e Vyni e disse que por ele ser homem, a situação não pegava bem.
Ele também comentou sobre o incômodo de saber que sua família assistira o momento. "Não me importo com o Brasil, mas com a minha família é bizarro pensar", afirmou.

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