Mãe de filho de Paulo André do BBB 22 rebate críticas por ida a reality

O atleta Paulo André no BBB Crédito: Instagram @iampauloandre

Thays Andreata, mãe do filho do velocista Paulo André Camilo, 23, participante do Big Brother Brasil 2022, rebateu críticas de internautas pela ida dele para o reality. Na segunda (31), ele homenageou o filho pelo aniversário de cinco meses, durante a participação no jogo da discórdia do BBB.

Internautas criticaram o atleta por ter deixado um filho de cinco meses ao cuidados da mãe para participar do programa. "O Paulo André tem um filho de cinco meses e está no BBB? Ser pai é bom demais", escreveu no Twitter a jornalista Isabela Reis, do podcast Angu de Grilo.

Thays saiu em defesa do atleta dizendo que a ida dele para o reality foi conversada e bem pensada entre os dois. Ela respondeu que por ser mãe do filho de Paulo André tem a liberdade de defendê-lo. "A vida de atleta não é fácil no Brasil e vimos o BBB como uma forma de proporcionar uma vida melhor para nosso filho. Paulo André não mede esforços para ser um paizão."

Então… já que eu sou a mãe do filho dele, tenho a liberdade em defendê-lo, já que tudo foi muito conversado e bem pensado entre nós dois. A vida de atleta não é fácil no Brasil e vimos o bbb como uma forma de proporcionar uma vida melhor para nosso filho. — Thays 🏁 (@thaysandreata) February 1, 2022

Enquanto participa do BBB, o velocista Paulo André recebe incentivos do governo federal. Confinado na casa onde é realizado o reality show da TV Globo, ele está sem treinar ou competir, mas continua tendo verbas como a do programa Bolsa Atleta.

Uma das principais esperanças do atletismo brasileiro na tentativa de completar a prova dos 100 m em menos de dez segundos, o paulista é contemplado também por iniciativas do governo do Espírito Santo --é residente de Vila Velha.

Paulo André é ainda terceiro-sargento da Marinha. Ele recebe salário como parte do programa das Forças Armadas para atletas de alto rendimento.

Pelo Bolsa Atleta federal, programa destinado a dar aos esportistas "condições mínimas para que se dediquem, com exclusividade e tranquilidade, ao treinamento e às competições", ele ganha R$ 1.850 por mês. Do programa Bolsa Atleta Capixaba, são mais R$ 2.000. O soldo para a patente que ocupa na Marinha é de R$ 4.700 mensais.

O BBB leva também R$ 1.650 por mês por integrar a seleção permanente da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). A confederação ainda oferece auxílio com hospedagem, transporte, alimentação e plano de saúde.

Já a Marinha disse esperar resposta do setor de subsídios e não voltou a responder. A Nike, apoiadora do atleta, respondeu que não comenta contratos de patrocínio.