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Norte do ES

Mais de 33 toneladas de carvão ilegal são apreendidas em Aracruz e Fundão

Apreensão faz parte de operação de combate a crimes ligados ao furto de madeira no Norte do Estado. Segundo a polícia, estabelecimentos funcionavam de forma irregular

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 19:11

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

10 jun 2022 às 19:11
33 toneladas de carvão ilegal são apreendidos durante operação conjunta em Aracruz e Fundão
33 toneladas de carvão ilegal são apreendidos durante operação conjunta em Aracruz e Fundão Crédito: Polícia Civil
Mais de 33 toneladas de carvão ilegal são apreendidas em Aracruz e Fundão
Mais de 33 toneladas de carvão ilegal foram apreendidas durante uma operação nos municípios de Aracruz e Fundão, nesta quarta-feira (8) e quinta-feira (9). Segundo a Polícia Civil, os dois estabelecimentos fiscalizados funcionavam de forma irregular. A apreensão faz parte de uma ação de combate a crimes ligados ao furto de madeira na Região Norte do Espírito Santo.
"Dando continuidade a uma série de operações coordenadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) em todo o Norte do Estado, no combate aos crimes relacionados ao furto de madeira na região e outros crimes relacionados, mais dois estabelecimentos que funcionavam de maneira irregular sem os devidos registros ambientais foram embargados tendo toda a mercadoria apreendida", contou o titular da Delegacia de Conceição da Barra, delegado Alysson Pereira, que participou da apreensão.
A operação é uma ação conjunta entre Polícia Civil, com o Comando de Operações Táticas na Mata Atlântica (Cotama), do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) e a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

Apreensão de 33 toneladas de carvão ilegal

Desde janeiro, mais de 100 toneladas de carvão produzidas de forma irregular foram apreendidas. No último dia 2, a operação apreendeu mais de 11 toneladas de carvão ilegal em uma propriedade rural de Conceição da Barra. Segundo a Polícia Civil, o carvão era produzido de forma clandestina para ser entregue em Campos, no Rio de Janeiro.

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