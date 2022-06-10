Mais de 33 toneladas de carvão ilegal são apreendidas em Aracruz e Fundão

"Dando continuidade a uma série de operações coordenadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) em todo o Norte do Estado, no combate aos crimes relacionados ao furto de madeira na região e outros crimes relacionados, mais dois estabelecimentos que funcionavam de maneira irregular sem os devidos registros ambientais foram embargados tendo toda a mercadoria apreendida", contou o titular da Delegacia de Conceição da Barra, delegado Alysson Pereira, que participou da apreensão.