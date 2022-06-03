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Conceição da Barra

Mais de 11 toneladas de carvão ilegal são apreendidas no Norte do ES

Material era produzido de forma clandestina para ser entregue em Campos, no Rio de Janeiro, e em alguns municípios da região Norte do Estado, segundo a Polícia Civil

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 18:34

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

03 jun 2022 às 18:34
Polícia apreende mais de 11 toneladas de carvão ilegal em Conceição da Barra
Polícia apreendeu mais de 11 toneladas de carvão ilegal em Conceição da Barra Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Mais de 11 toneladas de carvão ilegal foram apreendidas durante uma operação em uma propriedade rural de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (2). Segundo a Polícia Civil, o carvão era produzido de forma clandestina para ser entregue em Campos, no Rio de Janeiro, e em alguns municípios da região capixaba onde ocorreu a preensão.
Mais de 11 toneladas de carvão ilegal são apreendidas no Norte do ES
A ação que resultou na apreensão foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo, em parceria com o Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA) e com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf).
“Realizamos um levantamento onde foi possível identificar e localizar este local, que estava fazendo a produção de carvão ilegal”, contou o delegado Alysson Pereira, titular da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra.
Polícia apreende mais de 11 toneladas de carvão ilegal em Conceição da Barra
Material seria entregue a cidades da Região Norte do Estado e em Campos, no Rio de Janeiro Crédito: Polícia Civil | Divulgação
O material apreendido foi recolhido pelo Idaf apreendeu e armazenado em um depósito. A retirada do carvão do local somente será possível caso o produto seja regularizado, segundo o instituto.
Durante a ação, foi constatado também que, na propriedade rural, estavam ocorrendo outros crimes ambientais, resultando ainda na apreensão de pássaros da fauna brasileira e na lavratura dos termos circunstanciados de ocorrência. Ninguém foi preso, segundo a Polícia Civil.
Polícia apreende mais de 11 toneladas de carvão ilegal em Conceição da Barra
Batalhão de Polícia Militar Ambiental e o Idar participaram da ação, junto à Polícia Civil Crédito: Polícia Civil | Divulgação

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