Polícia apreendeu mais de 11 toneladas de carvão ilegal em Conceição da Barra Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Mais de 11 toneladas de carvão ilegal foram apreendidas durante uma operação em uma propriedade rural de Conceição da Barra , no Norte do Espírito Santo , nesta quinta-feira (2). Segundo a Polícia Civil , o carvão era produzido de forma clandestina para ser entregue em Campos, no Rio de Janeiro, e em alguns municípios da região capixaba onde ocorreu a preensão.

Your browser does not support the audio element. Mais de 11 toneladas de carvão ilegal são apreendidas no Norte do ES

A ação que resultou na apreensão foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo, em parceria com o Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA) e com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf).

“Realizamos um levantamento onde foi possível identificar e localizar este local, que estava fazendo a produção de carvão ilegal”, contou o delegado Alysson Pereira, titular da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra.

Material seria entregue a cidades da Região Norte do Estado e em Campos, no Rio de Janeiro Crédito: Polícia Civil | Divulgação

O material apreendido foi recolhido pelo Idaf apreendeu e armazenado em um depósito. A retirada do carvão do local somente será possível caso o produto seja regularizado, segundo o instituto.

Durante a ação, foi constatado também que, na propriedade rural, estavam ocorrendo outros crimes ambientais, resultando ainda na apreensão de pássaros da fauna brasileira e na lavratura dos termos circunstanciados de ocorrência. Ninguém foi preso, segundo a Polícia Civil.