Homem assalta dois postos de combustíveis em Marataízes e acaba preso

Os postos assaltados ficam no Centro de Marataízes, cidade no litoral Sul do Estado Crédito: Divulgação

Dois postos de combustíveis em Marataízes , no Litoral Sul do Espírito Santo, foram alvos de assaltos nesta quinta-feira (9). Segundo informações da Polícia Militar , um dos roubos aconteceu durante a madrugada, o outro, já pela manhã. Um suspeito foi preso logo após uma das ações criminosas.

Segundo a polícia, na madrugada militares foram acionados para irem ao Centro da cidade para atender ao chamado do frentista de um posto de gasolina. No local, ele relatou que um homem se aproximou dele, sacou um revólver calibre 38 e fez ameaças. O bandido exigiu dinheiro e tudo que estava nos bolsos. Após o roubo, o suspeito fugiu e não foi localizado. O valor subtraído não foi revelado.

Já pela manhã, a Polícia Militar foi novamente acionada para um registro de roubo em outro posto, também no Centro. Neste, o bandido armado teria levado dinheiro e bebidas alcoólicas da loja de conveniência.

PRISÃO

Equipes realizaram buscas na região. Próximo a um bar, os policiais viram um suspeito, de 21 anos, com as mesmas características, e ao notar a presença da viatura descaracterizada, mudou de direção.

Ele recebeu voz de abordagem e neste momento levou a mão na cinta e sacou a arma de fogo. Imediatamente, um dos policiais efetuou dois disparos. O suspeito abandonou o arma e fugiu correndo.

Ele foi acompanhamento a pé e acabou detido. Com ele, foram apreendidas três garrafas de bebidas alcoólicas e R$ 946,00 em espécie. A arma, um revólver calibre 32 com quatro munições, foi recolhida. Uma equipe da Guarda Municipal esteve no local e prestou apoio aos policiais. O detido foi encaminhado para a Delegacia de Itapemirim.