Polícia prende três suspeitos da morte de jovem em Piúma

Três suspeitos, de 20, 21 e 24 anos, envolvidos na morte de Lucas Vieira de Oliveira, de 21 anos, em Piúma , no Sul do Estado , foram detidos nesta quinta-feira (9). Segundo a Polícia Civil , o crime ocorreu em 19 de maio deste ano e teve relação com o tráfico de drogas. As prisões ocorreram durante a Operação Gêmeos, com objetivo de deter os envolvidos no homicídio.

Durante a operação, foram apreendidas armas, munições, drogas e até uma máscara, entre outros itens Crédito: Divulgação | PCES

A operação foi realizada por equipes da Delegacia de Piúma e da 10ª Delegacia Regional de Anchieta , com apoio da Polícia Militar

Titular da Delegacia de Piúma, a delegada Rosane Cysneiros contou que o crime tem relação com o tráfico na região. “A arma de fogo utilizada no homicídio foi apreendida em poder do suspeito de 21 anos e a motivação do crime seria uma rixa entre grupos rivais envolvidos com o tráfico de drogas” disse.

Segundo a Polícia Civil, durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em quatro residências. Em duas, foram apreendidos os seguintes materiais:

19 munições 380;



16 munições 38;



1 munição 357;



2 revólveres 38;



13 certificados de licenciamento de veículo (CLRV);



25 pinos de cocaína;



90 pinos vazios;



29 buchas de maconha;



1 tablete grande de maconha;



2 tabletes pequenos de maconha;



4 pedaços grandes de crack;



1 papelote de cocaína;



1 balança de precisão;



3 aparelhos de celular;



1 coldre de perna;



1 máscara e touca ninja;



R$ 6.163,65 em espécie;



1 caderno com várias anotações sobre movimentação do tráfico de drogas.



SUSPEITOS CONDUZIDOS

A Polícia Civil disse que os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Piúma, onde o homem de 24 anos foi autuado em flagrante por posse ilegal de munições, e os jovens de 21 e 20 anos foram autuados em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Os três foram encaminhados para o ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, ficando à disposição da Justiça.