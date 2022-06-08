Homem é preso suspeito de tentar matar a ex e o namorado dela em Piúma

"O agressor já entrou na casa portando uma faca e um pedaço de pau. Ele invadiu a residência com as vítimas dormindo na cama, passando a desferir golpes de faca na cabeça e no rosto da ex-companheira e pauladas na cabeça do atual namorado dela. As vítimas foram socorridas e o agressor se evadiu do local após o crime"