Homem é preso suspeito de tentar matar a ex e o namorado dela em Piúma

Um homem de 36 anos foi preso na tarde dessa terça-feira (7), no bairro Niterói, em Piúma, no Sul do Estado, suspeito de tentar matar a ex-companheira e o atual namorado dela. Segundo a Polícia Civil, ele desferiu vários golpes de facas e pauladas nas vítimas no dia 22 de maio deste ano. O indivíduo não teve o nome divulgado.
A ação, realizada pela Polícia Civil com apoio de guarnições da Polícia Militar, cumpriu um mandado de prisão temporária contra o suspeito por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira dele, uma mulher de 32 anos.
A Polícia Civil informou que, no dia do crime, o homem teria invadido a residência da mulher, que estava em casa com o atual namorado de 23 anos, e agrediu as vítimas com facadas e pauladas.
Titular da Delegacia de Piúma, a delegada Rosane Cysneiros explicou que o homem estava inconformado com o fim do relacionamento, que aconteceu cinco dias antes do crime, em 17 de maio.
Segundo a delegada, o suspeito passou a ameaçar a ex-companheira e disse que, caso ela não reatasse o namoro, ele a mataria e também a pessoa que estivesse se relacionando com ela.
"O agressor já entrou na casa portando uma faca e um pedaço de pau. Ele invadiu a residência com as vítimas dormindo na cama, passando a desferir golpes de faca na cabeça e no rosto da ex-companheira e pauladas na cabeça do atual namorado dela. As vítimas foram socorridas e o agressor se evadiu do local após o crime"
Ainda segundo a Polícia Civil, o suspeito vai responder por tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino (feminicídio) e tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil. "Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, ficando à disposição da Justiça”.