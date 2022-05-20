Homem é morto a tiros no meio de rua em Piúma

Um rapaz de 21 anos foi morto a tiros no meio da rua, no bairro Céu Azul, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite dessa quinta-feira (19). Segundo a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima morreu no local.
De acordo com a polícia, no local, a equipe encontrou o rapaz já caído no chão e baleado. O Samu foi acionado e constatou o óbito da vítima. Populares contaram aos militares que viram dois homens em um carro vermelho saindo do local após o crime. Buscas foram realizadas, mas ninguém foi detido. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Sobre o crime, a Polícia Civil informou que o fato segue sob investigação da Delegacia de Piúma e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. O nome da vítima não foi revelado pela Polícia Militar.
JOVEM MORTA DURANTE A SEMANA
O assassinato é o segundo nesta semana registrado no município. Na noite da última terça-feira (17), no Centro de Piúma, uma mulher de 18 anos foi morta a facadas. A suspeita de ter cometido o crime é uma mulher com quem a vítima discutiu sobre um triângulo amoroso. Segundo a Polícia Militar, Tailaine Silva Nunes chegou a ser levada para o hospital do município, mas não resistiu. Neste caso, segundo a polícia, ninguém foi preso.
A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido.