Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jovem de 21 anos

Homem é morto a tiros no meio de rua em Piúma

Segundo informações da Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima morreu no local

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 12:13

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 mai 2022 às 12:13
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU Crédito: Divulgação/ Sesa
Um rapaz de 21 anos foi morto a tiros no meio da rua, no bairro Céu Azul, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite dessa quinta-feira (19). Segundo a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima morreu no local.
De acordo com a polícia, no local, a equipe encontrou o rapaz já caído no chão e baleado. O Samu foi acionado e constatou o óbito da vítima. Populares contaram aos militares que viram dois homens em um carro vermelho saindo do local após o crime. Buscas foram realizadas, mas ninguém foi detido. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim
Sobre o crime, a Polícia Civil informou que o fato segue sob investigação da Delegacia de Piúma e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. O nome da vítima não foi revelado pela Polícia Militar. 

JOVEM MORTA DURANTE A SEMANA

O assassinato é o segundo nesta semana registrado no município. Na noite da última terça-feira (17), no Centro de Piúma, uma mulher de 18 anos foi morta a facadas. A suspeita de ter cometido o crime é uma mulher com quem a vítima discutiu sobre um triângulo amoroso. Segundo a Polícia Militar, Tailaine Silva Nunes chegou a ser levada para o hospital do município, mas não resistiu. Neste caso, segundo a polícia, ninguém foi preso.
Jovem é morta a facadas após discutir sobre triângulo amoroso no ES
A jovem Tailaine Silva Nunes tinha 18 anos de idade Crédito: Arquivo pessoal
A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido.

Veja Também

Barbearia é assaltada e dono luta com ladrão em Vila Velha

Dupla rouba bicicleta e é perseguida a cavalo na Praia da Costa

Técnico em manutenção desaparece após sair para ir ao banco na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Piúma Polícia Civil Samu Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 itens que toda casa com cachorro deve ter 
Galpão logístico, armazenamento, mercadorias
Como lucrar com a logística no Espírito Santo
Imagem de destaque
Corpo de homem é encontrado boiando na Praia do Morro, em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados