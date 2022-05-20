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Morador de Manguinhos

Técnico em manutenção desaparece após sair para ir ao banco na Serra

Fernando Henrique Engellender da Silva, de 33 anos, mora em Manguinhos e sumiu na última terça-feira (17)

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 21:24

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

19 mai 2022 às 21:24

Atualização

20/05/2022 - 8:29
No dia seguinte à publicação, a família procurou a Redação para informar que Fernando voltou para casa e que estava bem. Os detalhes do que aconteceu não foram divulgados. O texto foi atualizado e informações como contatos de telefone foram retiradas.
Fernando Henrique Engellender da Silva, de 33 anos, está desaparecido desde a última terça-feira (17)
Fernando Henrique Engellender da Silva, de 33 anos Crédito: Acervo da família
Após sair pela manhã para ir ao banco e cortar o cabelo na Serra, o técnico em manutenção Fernando Henrique Engellender da Silva, de 33 anos, desapareceu e a família ficou sem contato da terça-feira (17) até essa sexta (20), quando ele reapareceu em casa. Segundo parentes, Fernando estava bem, mas detalhes do que aconteceu não foram divulgados.
Agoniados atrás de Fernando Henrique, parentes e amigos pediram ajuda nas redes sociais e registraram um boletim de ocorrência na quinta-feira (19). 
Ainda na quinta, a Polícia Civil informou que investigações e diligências estão em andamento pela Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas.

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