Técnico em manutenção desaparece após sair para ir ao banco na Serra

Atualização
20/05/2022 - 8:29
No dia seguinte à publicação, a família procurou a Redação para informar que Fernando voltou para casa e que estava bem. Os detalhes do que aconteceu não foram divulgados. O texto foi atualizado e informações como contatos de telefone foram retiradas.
Após sair pela manhã para ir ao banco e cortar o cabelo na Serra, o técnico em manutenção Fernando Henrique Engellender da Silva, de 33 anos, desapareceu e a família ficou sem contato da terça-feira (17) até essa sexta (20), quando ele reapareceu em casa. Segundo parentes, Fernando estava bem, mas detalhes do que aconteceu não foram divulgados.
Agoniados atrás de Fernando Henrique, parentes e amigos pediram ajuda nas redes sociais e registraram um boletim de ocorrência na quinta-feira (19).
Ainda na quinta, a Polícia Civil informou que investigações e diligências estão em andamento pela Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas.