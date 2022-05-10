Família busca por mulher que desapareceu há um mês em Vila Velha

À esquerda, Karina Alves Ferreira de Sousa, antes do uso de drogas; à direita, ela no estado atual, já mais magra

De acordo com a mãe dela, a dona de casa Selma Atayde, a filha tem problemas relacionados ao uso de drogas, mas nunca havia ficado tanto tempo fora, sem dar notícias. "Às vezes ela ficava uns quatro ou cinco dias na casa do namorado, mas sempre voltava ou me telefonava", disse.