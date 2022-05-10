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Mãe de dois filhos

Família busca por mulher que desapareceu há um mês em Vila Velha

Karina Alves Ferreira de Sousa, de 33 anos, saiu de casa no dia 10 de abril e não fez mais contato com os parentes; Polícia Civil também procura por ela

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 20:45

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

10 mai 2022 às 20:45
À esquerda Karina Alves Ferreira de Sousa, antes do uso de drogas; à direita, ela no estado atual, já mais magra
À esquerda, Karina Alves Ferreira de Sousa, antes do uso de drogas; à direita, ela no estado atual, já mais magra Crédito: Acervo da família | Montagem A Gazeta
Mãe de dois filhos pequenos, Karina Alves Ferreira de Sousa está desaparecida há exatamente um mês. A mulher, de 33 anos, saiu de casa — no bairro Garoto, em Vila Velha — no dia 10 de abril e, desde então, não fez contato com a família, que está desesperada tentando encontrá-la.
De acordo com a mãe dela, a dona de casa Selma Atayde, a filha tem problemas relacionados ao uso de drogas, mas nunca havia ficado tanto tempo fora, sem dar notícias. "Às vezes ela ficava uns quatro ou cinco dias na casa do namorado, mas sempre voltava ou me telefonava", disse.
"Estou angustiada, não durmo direito. Choro com tudo que me lembra ela. Já sai procurando por ela vários dias, vou em todo lugar que falam que tem uma menina parecida"
Selma Atayde - Dona de casa e mãe de Karina
Na busca pela filha, Selma já chegou a ir em vários hospitais e até no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. "Ela também tinha o costume de frequentar os bairros Dom João Batista, Glória e Aribiri. Estive em todos eles e em vários outros lugares, mas até agora nada", desabafou.
Embora não lembre quais roupas Karina usava quando saiu de casa, a família passou características que podem ajudar a identificá-la: ela tem 1,60 metro de altura, é magra e tem o cabelo castanho-claro, além de uma tatuagem de flor nas costas e uma na panturrilha, com a escrita do nome "Thiago".

POLÍCIA CIVIL TAMBÉM FAZ BUSCAS

Ciente do caso por meio do boletim de ocorrência feito por Selma Atayde, a Polícia Civil informou que a Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas investiga o desaparecimento de Karina e que diligências estão em andamento, "incluindo a solicitação de abordagem social dos municípios da Grande Vitória".
Quem tiver alguma informação sobre Karina pode registrá-la por meio do Disque-Denúncia (181), onde o anonimato é garantido. Outra possibilidade é entrar em contato diretamente com a delegacia no telefone (27) 3137-9065. A mãe da jovem também se colocou à disposição no telefone (27) 99932-3937.
Família busca por mulher que desapareceu há um mês em Vila Velha

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