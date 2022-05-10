Mãe de dois filhos pequenos, Karina Alves Ferreira de Sousa está desaparecida há exatamente um mês. A mulher, de 33 anos, saiu de casa — no bairro Garoto, em Vila Velha — no dia 10 de abril e, desde então, não fez contato com a família, que está desesperada tentando encontrá-la.
De acordo com a mãe dela, a dona de casa Selma Atayde, a filha tem problemas relacionados ao uso de drogas, mas nunca havia ficado tanto tempo fora, sem dar notícias. "Às vezes ela ficava uns quatro ou cinco dias na casa do namorado, mas sempre voltava ou me telefonava", disse.
"Estou angustiada, não durmo direito. Choro com tudo que me lembra ela. Já sai procurando por ela vários dias, vou em todo lugar que falam que tem uma menina parecida"
Embora não lembre quais roupas Karina usava quando saiu de casa, a família passou características que podem ajudar a identificá-la: ela tem 1,60 metro de altura, é magra e tem o cabelo castanho-claro, além de uma tatuagem de flor nas costas e uma na panturrilha, com a escrita do nome "Thiago".
POLÍCIA CIVIL TAMBÉM FAZ BUSCAS
Ciente do caso por meio do boletim de ocorrência feito por Selma Atayde, a Polícia Civil informou que a Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas investiga o desaparecimento de Karina e que diligências estão em andamento, "incluindo a solicitação de abordagem social dos municípios da Grande Vitória".
Quem tiver alguma informação sobre Karina pode registrá-la por meio do Disque-Denúncia (181), onde o anonimato é garantido. Outra possibilidade é entrar em contato diretamente com a delegacia no telefone (27) 3137-9065. A mãe da jovem também se colocou à disposição no telefone (27) 99932-3937.
Família busca por mulher que desapareceu há um mês em Vila Velha