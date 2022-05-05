Adolescente que sumiu após comprar chips é achado morto em Santa Teresa

João Paulo Grameliche da Silva, de 15 anos, desapareceu no dia 29 de abril em Santa Teresa Crédito: Acervo da família

Na terça-feira (3), a mãe do adolescente, a dona de casa Maria de Fátima Couto Grameliche da Silva, contou para a reportagem de A Gazeta que o filho saiu de casa por volta das 14 horas, com uma bicicleta preta e sem celular. "Ele falou que voltaria logo e não voltou. Uma funcionária confirmou que ele esteve no estabelecimento e comprou um pacote de chips. Ele desapareceu na volta para a casa", disse.

A mãe registrou um boletim junto à Polícia Civil no último domingo (1º). Na ocasião, a Polícia Civil informou que o desaparecimento estava sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Santa Teresa, e que estava realizando diligências com o intuito de localizar o adolescente.

Procurada pela reportagem nesta quinta-feira (5), a Polícia Civil informou que, após a necropsia e identificação, o corpo será liberado para os familiares.

Em nota, a Polícia Civil informou, nesta quinta-feira, que a ocorrência está sendo confeccionada pela Polícia Militar para ainda ser entregue na Delegacia de Santa Teresa. "Somente após a ocorrência ser entregue, a corporação poderia ter informações do procedimento que será adotado pelo delegado responsável pelo caso", disse a corporação.

ADOLESCENTE FOI MORTO A FACADAS E ENTERRADO

Após a publicação desta matéria, a Polícia Militar enviou uma nota na qual revelou que João Paulo Grameliche da Silva teria sido, segundo suspeitos, assassinado com facadas na própria sexta-feira (29) e enterrado em uma cova rasa no dia seguinte, em uma área de mata do Morro do Tadeu, no bairro Centenário, em Santa Teresa.

O crime foi admitido por um adolescente de 16 anos, que confessou ter ajudado a levar a vítima para a região na qual foi morta. O homicídio, no entanto, teria sido praticado por um jovem de 22 anos, que desferiu golpes usando uma garrafa de vidro e uma faca. João Paulo teria ficado caído no chão.

Ainda segundo a PM, a versão foi confirmada por duas jovens, de 16 e 18 anos, que estavam na casa onde o autor do assassinato disse que estaria o próprio documento de identidade. Ele havia sido abordado por policiais pouco antes, devido a um comportamento suspeito pelas ruas do bairro Centenário.

Na residência, a Polícia Militar encontrou 34 buchas de maconha escondidas embaixo de um colchão, R$ 1.927 em espécie e sete celulares – além de uma faca suja de sangue debaixo de um botijão de gás. Além do jovem de 22 anos e do adolescente de 16, um rapaz de 18 anos foi levado à delegacia.

"Seguindo a indicação do menor, os militares encontraram o local onde o corpo estava. A Polícia Civil foi acionada e todos os envolvidos foram encaminhados para a 12ª Delegacia Regional, que fica em Santa Teresa", disse a PM. A corporação não esclareceu o que teria motivado o crime.