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Região Serrana

Adolescente que sumiu após comprar chips é achado morto em Santa Teresa

João Paulo Grameliche da Silva, de 15 anos, saiu de bicicleta na tarde da última sexta-feira (29) e depois não foi mais visto. O corpo dele foi encontrado pela Polícia Civil nesta quinta (5)

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 17:33

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

05 mai 2022 às 17:33
João Paulo Grameliche da Silva, de 15 anos, desapareceu no dia 29 de abril em Santa Teresa
João Paulo Grameliche da Silva, de 15 anos, desapareceu no dia 29 de abril em Santa Teresa Crédito: Acervo da família
Foi encontrado morto, nesta quinta-feira (5), o adolescente João Paulo Grameliche da Silva, de 15 anos, que desapareceu na Zona Rural de Santa Teresa, na Região Serrana do Estado, na tarde da última sexta-feira (29). A família do jovem ainda não teve acesso ao corpo, mas informou para a reportagem de A Gazeta que a Polícia Civil confirmou a identidade.
Na terça-feira (3), a mãe do adolescente, a dona de casa Maria de Fátima Couto Grameliche da Silva, contou para a reportagem de A Gazeta que o filho saiu de casa por volta das 14 horas, com uma bicicleta preta e sem celular. "Ele falou que voltaria logo e não voltou. Uma funcionária confirmou que ele esteve no estabelecimento e comprou um pacote de chips. Ele desapareceu na volta para a casa", disse.

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Adolescente desaparece após comprar chips em Santa Teresa

A mãe registrou um boletim junto à Polícia Civil no último domingo (1º). Na ocasião, a Polícia Civil informou que o desaparecimento estava sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Santa Teresa, e que estava realizando diligências com o intuito de localizar o adolescente.
Procurada pela reportagem nesta quinta-feira (5), a Polícia Civil informou que, após a necropsia e identificação, o corpo será liberado para os familiares. 
Em nota, a Polícia Civil informou, nesta quinta-feira, que a ocorrência está sendo confeccionada pela Polícia Militar para ainda ser entregue na Delegacia de Santa Teresa. "Somente após a ocorrência ser entregue, a corporação poderia ter informações do procedimento que será adotado pelo delegado responsável pelo caso", disse a corporação.

ADOLESCENTE FOI MORTO A FACADAS E ENTERRADO

Após a publicação desta matéria, a Polícia Militar enviou uma nota na qual revelou que João Paulo Grameliche da Silva teria sido, segundo suspeitos, assassinado com facadas na própria sexta-feira (29) e enterrado em uma cova rasa no dia seguinte, em uma área de mata do Morro do Tadeu, no bairro Centenário, em Santa Teresa.
O crime foi admitido por um adolescente de 16 anos, que confessou ter ajudado a levar a vítima para a região na qual foi morta. O homicídio, no entanto, teria sido praticado por um jovem de 22 anos, que desferiu golpes usando uma garrafa de vidro e uma faca. João Paulo teria ficado caído no chão.
Ainda segundo a PM, a versão foi confirmada por duas jovens, de 16 e 18 anos, que estavam na casa onde o autor do assassinato disse que estaria o próprio documento de identidade. Ele havia sido abordado por policiais pouco antes, devido a um comportamento suspeito pelas ruas do bairro Centenário.
Na residência, a Polícia Militar encontrou 34 buchas de maconha escondidas embaixo de um colchão, R$ 1.927 em espécie e sete celulares – além de uma faca suja de sangue debaixo de um botijão de gás. Além do jovem de 22 anos e do adolescente de 16, um rapaz de 18 anos foi levado à delegacia.
"Seguindo a indicação do menor, os militares encontraram o local onde o corpo estava. A Polícia Civil foi acionada e todos os envolvidos foram encaminhados para a 12ª Delegacia Regional, que fica em Santa Teresa", disse a PM. A corporação não esclareceu o que teria motivado o crime.
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