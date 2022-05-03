Adolescente desaparece após comprar chips em Santa Teresa

João Paulo Grameliche da Silva, de 15 anos, desapareceu no dia 29 de abril em Santa Teresa Crédito: Acervo da família

O adolescente João Paulo Grameliche da Silva, de 15 anos, está desaparecido desde a última sexta-feira (29). Ele sumiu após sair de casa de bicicleta para comprar um chips, na Zona Rural de Santa Teresa , na Região Serrana do Espírito Santo . Já são quatro dias que a família não tem notícias dele.

A mãe do jovem disse que ele saiu por volta das 14 horas. "Ele falou que voltaria logo e não voltou. Uma funcionária confirmou que ele esteve no estabelecimento e comprou um pacote de chips. Ele desapareceu na volta para a casa", contou a dona de casa Maria de Fátima Couto Grameliche da Silva.

"Não sabemos onde meu filho está. Estamos correndo por toda a cidade para tentar encontrá-lo, mas, até agora, nada" Maria de Fátima Couto Grameliche da Silva - Dona de casa, mãe do adolescente desaparecido

Segundo ela, João Paulo estava com uma bicicleta preta e sem celular. "Ele estava de calça preta, chinelos pretos e uma blusa azul-escuro", detalhou. "Ele era um menino tranquilo, nunca tinha feito nada parecido ou dado problema. Não sabemos o que pode ter acontecido com ele", desabafou.

Desesperada atrás do filho caçula, Maria de Fátima registrou um boletim junto à Polícia Civil no último domingo (1º) e pediu ajuda para achá-lo. "Ele tem cabelo e olhos castanhos. Não tem tatuagem nem piercing. Quem souber de qualquer coisa pode me ligar no telefone (27) 99687-5656", disse.

POLÍCIA TENTA LOCALIZAR ADOLESCENTE

Em nota, a Polícia Civil informou que o desaparecimento é investigado pela Delegacia de Polícia de Santa Teresa, que colheu depoimento dos familiares de João Paulo e está trabalhando com o intuito de localizar o adolescente. Até o final da tarde desta terça-feira (3), ele não havia sido encontrado.

A corporação também ressaltou que a população pode — e deve — contribuir com informações a respeito do caso por meio do Disque-Denúncia (181). No site oficial é possível enviar fotos e vídeos. "O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas", garantiu a PC.