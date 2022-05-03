O adolescente João Paulo Grameliche da Silva, de 15 anos, está desaparecido desde a última sexta-feira (29). Ele sumiu após sair de casa de bicicleta para comprar um chips, na Zona Rural de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo. Já são quatro dias que a família não tem notícias dele.
A mãe do jovem disse que ele saiu por volta das 14 horas. "Ele falou que voltaria logo e não voltou. Uma funcionária confirmou que ele esteve no estabelecimento e comprou um pacote de chips. Ele desapareceu na volta para a casa", contou a dona de casa Maria de Fátima Couto Grameliche da Silva.
"Não sabemos onde meu filho está. Estamos correndo por toda a cidade para tentar encontrá-lo, mas, até agora, nada"
Segundo ela, João Paulo estava com uma bicicleta preta e sem celular. "Ele estava de calça preta, chinelos pretos e uma blusa azul-escuro", detalhou. "Ele era um menino tranquilo, nunca tinha feito nada parecido ou dado problema. Não sabemos o que pode ter acontecido com ele", desabafou.
Desesperada atrás do filho caçula, Maria de Fátima registrou um boletim junto à Polícia Civil no último domingo (1º) e pediu ajuda para achá-lo. "Ele tem cabelo e olhos castanhos. Não tem tatuagem nem piercing. Quem souber de qualquer coisa pode me ligar no telefone (27) 99687-5656", disse.
POLÍCIA TENTA LOCALIZAR ADOLESCENTE
Em nota, a Polícia Civil informou que o desaparecimento é investigado pela Delegacia de Polícia de Santa Teresa, que colheu depoimento dos familiares de João Paulo e está trabalhando com o intuito de localizar o adolescente. Até o final da tarde desta terça-feira (3), ele não havia sido encontrado.
A corporação também ressaltou que a população pode — e deve — contribuir com informações a respeito do caso por meio do Disque-Denúncia (181). No site oficial é possível enviar fotos e vídeos. "O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas", garantiu a PC.
Adolescente desaparece após comprar chips em Santa Teresa