Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Feu Rosa

Menino de 10 anos é baleado dentro de carro na Serra

Familiares da vítima alegam que a criança foi baleada durante uma operação da Polícia Civil; já a corporação alega que o pai do menino ameaçou atirar nos policiais e fugiu de abordagem

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 11:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2022 às 11:37
Menino foi baleado quando estava em carro com o pai e a madrasta na Serra
Menino foi baleado quando estava em carro com o pai e a madrasta na Serra Crédito: Rodrigo Gomes
Um menino de 10 anos foi baleado dentro de um carro durante uma operação do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil, na madrugada desta terça-feira (3), no bairro Feu Rosa, na Serra. O disparo atingiu a barriga da criança de raspão.
Familiares da vítima disseram que o menino é morador de Vila Nova de Colares, bairro vizinho, e estava dentro de um carro junto com o pai e a madrasta quando policiais civis em uma viatura descaracterizada deram voz de abordagem ao veículo.
Segundo eles, o menino foi baleado por policiais civis depois que o carro bateu em um poste. Os familiares afirmam ainda que o pai do menino não parou porque não sabia que se tratavam de policiais, já que o carro estava descaracterizado.
O carro, segundo o boletim da PM, não tinha restrições de furto ou roubo. O pai da criança acabou preso.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

De acordo com o chefe do Denarc, delegado Tarcísio Otoni, policiais realizaram uma operação na região para combater o tráfico de drogas quando o pai do menino, que, segundo a polícia, seria um traficante, ameaçou atirar nos policiais e fugiu.
"Durante uma das abordagens, um traficante fez menção de disparar contra os policiais, ocasião em que um dos nossos policiais civis efetuou disparo de arma de fogo contra o veículo. Apuramos que ele estava com seus familiares, inclusive o filho de 10 anos. Estava armado, afim de usar a criança pra disfarçar e não chamar atenção da polícia", disse o delegado.
O pai do menino foi atuado em flagrante por associação ao tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e foi encaminhado ao sistema prisional.

TIRO DE RASPÃO NA BARRIGA

O menino foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) e levado para o Hospital Infantil, em Vitória. Os socorristas constataram que ele foi atingido por um tiro de raspão do lado direito da barriga.
A Polícia Civil informou que a origem dos disparos está sendo apurada e o caso será investigado pela Divisão de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.
O nome da criança não será informado por se tratar de um menor de idade.

Veja Também

Morte em ambulância: "Não houve omissão", diz advogado de médicas

Ex-funcionário é preso após incendiar posto de gasolina em Vila Velha

Quanto custa o crime para o Brasil?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Idalberto Moro será reconduzido ao cargo para o quadriênio 2026-2030
Já está definido o presidente da poderosa Federação do Comércio-ES
Complexo logístico Campo Log 2, em Cercado da Pedra, na Serra
Fim dos incentivos: ES analisa uso do Fundo Soberano para manter atividade econômica
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados