Morte em ambulância: "Não houve omissão", diz advogado de médicas

Jovacyr Peter Filho, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo. Ele faz a defesa das médicas do Himaba, que estavam no plantão quando Kevinn chegou ao local Crédito: Ronaldo Rodrigues

Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, nesta terça-feira (3), ele foi enfático ao dizer que houve pré-julgamento das médicas por parte do secretário e que não foram observados aspectos importantes relativos ao plantão no dia do ocorrido - madrugada de sábado (30). Os nomes das médicas não foram divulgados.

"Não há, citando a notícia, uma apuração formal e séria para que de fato possa ser verificado o desdobramento de toda a ocasião. Não houve omissão. Infelizmente, houve uma fala muito contundente do secretário (Nésio Fernandes), afirmando que houve omissão de socorro, afirmando negligência e isso, de fato, não aconteceu, como via de regra não acontece para profissionais da área da saúde que deixam suas famílias em casa para dedicarem suas vidas à vida de outras pessoas", ponderou a defesa.

VAGA DE ENFERMARIA

Segundo ele, assim que Kevinn chegou ao Himaba trazido em uma UTI móvel de Cachoeiro de Itapemirim , foi logo observada a gravidade do quadro clínico do paciente, que indicava a necessidade de internação em um leito de terapia intensiva. Ocorre, de acordo com Jovacy, que a reserva feita pela regulação de leitos, era para outro setor, que por sua vez não atendia às necessidades do adolescente.

"Estas médicas eram responsáveis pelo setor de emergência, e esse paciente veio transferido, como disse o secretário, com a vaga assegurada. Porém, ele não explicou à população que a vaga era no pronto-socorro, uma vaga de enfermaria, de paciente de baixa gravidade. Quando elas se deparam pela primeira vez com o paciente, talvez, se elas tivessem sido ouvidas antes de tudo isso acontecer, isso já seria esclarecido" Jovacy Peter Filho - Advogado das médicas do Himaba

RESPIRADOR

Jovacy negou e enfatizou que as médicas deixaram de socorrer o paciente. Ocorre, segundo ele, que no momento em que Kevin chegou, as profissionais intensivistas já supervisionavam outros leitos e pacientes, sendo que não existia respirador livre para que o jovem fosse atendido conforme demandava.

"Também não é colocado é que todos os leitos que estavam utilizando respiradores estavam superlotados e sendo utilizados. Mais uma vez, o que se coloca aqui em total respeito à família, à perda e à dor, é uma encruzilhada para o profissional, na qual ele precisa escolher qual vida merece ou não merece sobreviver. Isso, sem dúvidas, é no mínimo desumano. Estas profissionais estavam com cinco leitos e oito pacientes no plantão. É imponderável dizer que era um plantão tranquilo. Profissionais da saúde que trabalham em serviço público sabem muito bem que plantão tranquilo provavelmente não existe", complementa o advogado.

INCAPACIDADE

Ainda na fala ao telejornal, Jovacy cita que o próprio médico da remoção verificou a incapacidade do hospital em receber o adolescente naquele momento com o suporte que o paciente precisava, desta forma, Kevinn foi mantido na ambulância, visto que a mesma era uma UTI móvel.

"Isso é muito importante que fique claro. Por mais dedicado e devotado que seja um profissional, ele tem limitação do serviço. Esse paciente estava intubado e acompanhado de um médico. Não foi negado em nenhum momento a ele o atendimento médico, sendo assistido por uma unidade de terapia intensiva móvel", destacou.

Kevinn Belo Tomé da Silva, de 16 anos, morreu neste sábado (30) após uma parada cardíaca e aguardar horas para dar entrada no Himaba Crédito: Acervo da família

A defesa reforçou que as duas médicas ainda empenharam esforços em conseguir outra vaga juntamente com a própria Secretaria para Kevin, porém o adolescente não resistiu após horas sem ser admitido no Himaba.

"Essa responsabilidade por alocação de vagas, sendo que a vaga não poderia ter sido de enfermaria porque a classificação de risco deste paciente não era para enfermaria, não é responsabilidade da médica plantonista. Isto é no mínimo sobrecarga de trabalho, cabe ao serviço fazer a devida alocação, seja no leito de UTI do próprio hospital ou em outro leito de outro hospital", complementou.

Com esclarecimentos a serem dados, Jovacy disse que as médicas irão prestar depoimento nos próximos dias à Polícia Civil para que os fatos que levaram Kevinn à morte sejam esclarecidos.

O QUE DIZ A SESA

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde ressaltou que a internação do Kevinn no pronto-socorro do Himaba estava autorizada pela Central de Regulação "por aceite devidamente documentado pelo Núcleo Interno de Regulação da unidade hospitalar". Segundo a Sesa, a equipe do setor é composta por três médicos plantonistas na porta, e três profissionais na rotina para avaliar os pacientes em observação.

"Quando o quadro do paciente muda durante a remoção, a conduta de admissão do hospital de referência para urgência e emergência se mantém, ou seja, o protocolo é garantir a assistência e estabilização do paciente. Durante a avaliação, é definido o recurso a ser solicitado, podendo ser atendido em UTI ou em enfermaria da própria unidade ou de outro hospital", esclareceu.

A secretaria também informou que o pronto-socorro do Himaba conta com dez leitos que possuem todos os recursos adequados para atendimento de pacientes críticos. "No momento da chegada de Kevinn, a emergência possuía somente cinco pacientes críticos e os demais estavam estáveis, com condições de transferência para outros setores do hospital", afirmou.

A pasta reforçou ainda que registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil para investigação do fato, e disse que as médicas foram afastadas de acordo com o código de conduta do Himaba, que prevê o afastamento em casos como este, e que abriu uma auditoria para avaliação de todo o processo.

Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta