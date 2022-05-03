Ex-funcionário é preso após incendiar posto de gasolina em Vila Velha

Segundo a reportagem da TV Gazeta apurou, o frentista, de 49 anos, que ainda não teve o nome divulgado, contou que trabalhou no local por dois anos e, em março deste ano, pediu demissão. Desde então, ele vem cobrando do dono do local que lhe pague uma dívida trabalhista de pequeno valor, quantia que não foi informada, porém, até o momento, ele não teria recebido o dinheiro.