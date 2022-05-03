Ex-funcionário é preso após incendiar posto de gasolina em Vila Velha

Um posto de gasolina foi incendiado na noite desta segunda-feira (2), na Rodovia do Sol, no bairro Itaparica, em Vila Velha, na Grande Vitória. De acordo com a Polícia Militar, o incêndio começou após um ex-funcionário acionar as bombas e atear fogo no combustível que estava pelo chão do local.
Segundo a reportagem da TV Gazeta apurou, o frentista, de 49 anos, que ainda não teve o nome divulgado, contou que trabalhou no local por dois anos e, em março deste ano, pediu demissão. Desde então, ele vem cobrando do dono do local que lhe pague uma dívida trabalhista de pequeno valor, quantia que não foi informada, porém, até o momento, ele não teria recebido o dinheiro.
Por isso, após cobrar novamente do patrão e não conseguir entrar em acordo, o ex-funcionário tomou o cartão usado por um frentista para acionar as bombas, deixou que o combustível se espalhasse pelo chão e, com um fósforo, ateou fogo pelo local. Em depoimento, ele alegou que sua intenção era fazer o posto explodir.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e interditou a Rodovia do Sol para que o incêndio pudesse ser controlado. O posto não explodiu e ninguém ficou ferido. O ex-funcionário foi preso e levado a Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado por incêndio criminoso.
Na manhã desta terça-feira (03), ele foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vila Velha para fazer exames e em seguida será encaminhado para o presídio.
POSTO FOI ALVO DE OPERAÇÃO DA PF
O Posto Jupter, onde o ex-funcionário ateou fogo na noite desta segunda-feira, foi recentemente alvo de operação da Polícia Federal por suspeita de vender combustível adulterado. A Justiça determinou a interdição do local e de outros sete estabelecimentos, porém eles ainda não tiveram as bombas lacradas e seguem funcionando. Segundo a PF, as investigações apontam que o esquema criminoso, que seria comandado por homem, investigado pela polícia do Rio de Janeiro por ser um miliciano , adulterava e vendia gasolina nessas unidades, localizadas principalmente em Cariacica e Vila Velha.
*Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.