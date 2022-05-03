Morte em ambulância também esbarra nas carências hospitalares no interior do ES

Kevinn Belo Tomé da Silva, de 16 anos, morreu neste sábado (30) após uma parada cardíaca e aguardar horas para dar entrada no Himaba Crédito: Acervo da família

O desespero dos familiares diante da indiferença encontrada no hospital, registrado em vídeo naquela madrugada, entrou para o grande acervo nacional das negligências do poder público com seus cidadãos da maneira mais cruel possível.

Kevinn saiu de Cachoeiro com vaga garantida no Himaba pelo setor de regulação. O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, apontou "negligência e omissão" no caso . "Por uma falha grave e inaceitável, as profissionais médicas intensivistas, com registro no Conselho de Medicina, e com especialidade para atender ao quadro do Kevinn, se recusaram a admiti-lo no serviço de pronto-socorro na vaga garantida ao adolescente. Já existem elementos explícitos de negligência e omissão por parte dos fatos ocorridos e da gravidade do desfecho".

As falhas ocorridas no recebimento do jovem de 16 anos no Himaba devem ser apuradas com rigor, com a devida punição aos responsáveis. Em alguma fase do processo, alguém (ou mais de uma pessoa) errou. O Brasil tem um histórico de negligências na saúde pública, mas a morte de Kevinn provoca ainda mais consternação pelo fato de ter existido uma vaga garantida para ele. Esclarecer o que provocou essa decisão infeliz de não dar o atendimento é questão de primeira ordem. A Polícia Civil já está no caso

Kevinn era um jovem negro, de uma família sem recursos, mas cheio de sonhos. Queria ser jogador de futebol, queria ter uma namorada . Porém, seu futuro foi ceifado no ambiente no qual as vidas deveriam ser uma prioridade. A Kevinn não foi dada nem sequer a chance de sobreviver.

Mas nesse triste episódio é preciso também fazer uma reflexão sobre possíveis carências no suporte hospitalar no interior. Foi o próprio secretário de Saúde que informou que, apesar de haver hospital (infantil) e a Sesa ter ampliado a referência da pediatria, na região Sul existe uma restrição para pacientes acima de 16 anos, o que coloca as pessoas dessa faixa em um limbo, sem atendimento. Contudo, Nésio informou que Kevinn foi transferido para Vila Velha por ter uma complicação renal. "De fato o melhor serviço para que ele pudesse ser acolhido e avaliado seria no Himaba."