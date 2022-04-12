Combustível adulterado: veja quais os postos foram alvos de operação no ES

Posto Júpiter, na Rodovia do Sol, em Vila Velha, foi um dos alvos da operação Crédito: Ricardo Medeiros

Correção Anteriormente, o título da reportagem afirmava que os postos foram fechados. No entanto, apesar da decisão judicial pela interdição, os estabelecimentos ainda não foram lacrados. Leia a reportagem.

Veja o nome dos estabelecimentos:

Posto Gallo - Rodovia Governador José Sete, S/N, Porto de Cariacica, Cariacica

- Rodovia Governador José Sete, S/N, Porto de Cariacica, Cariacica Posto São Geraldo - Cruzamento da Rua São Roque com a Rua Águia Branca, Vale Encantado, Vila Velha

- Cruzamento da Rua São Roque com a Rua Águia Branca, Vale Encantado, Vila Velha Posto Frontier - Cruzamento da Rua Vicente Celestino com a Rua Santana, Campo Grande, Cariacica

- Cruzamento da Rua Vicente Celestino com a Rua Santana, Campo Grande, Cariacica Posto AS Eirelli - Av. Fernando Antônio, 579 - Bela Aurora, Cariacica

Av. Fernando Antônio, 579 - Bela Aurora, Cariacica Posto Nova Marca - Rod. Norte Sul, S/N (Ao lado do Terminal de Carapina), Rosário de Fátima, Serra

- Rod. Norte Sul, S/N (Ao lado do Terminal de Carapina), Rosário de Fátima, Serra Posto Jupter - Rod. do Sol, 1796 - Praia de Itaparica, Vila Velha

- Rod. do Sol, 1796 - Praia de Itaparica, Vila Velha Posto Bremenkamp - Cruzamento da Avenida Bahia com a Rua Mariano Firme, Valparaiso, Cariacica

- Cruzamento da Avenida Bahia com a Rua Mariano Firme, Valparaiso, Cariacica Posto Rio Marinho - Cruzamento da Rua Principal com Rua Ovídio, Rio Marinho, Cariacica

A Gazeta tenta contato com os oito postos de gasolina interditados. Assim que houver retorno, essa matéria será atualizada.



Segundo as investigações, a organização criminosa adquiria cargas de nafta solvente e álcool hidratado em outros Estados e as desviavam para a Grande Vitória. Em solo capixaba, o material era levado até um pátio clandestino em Vila Velha, onde os dois materiais eram misturados e a eles era adicionado um corante para dar coloração de gasolina

As primeiras ações da operação ocorreram após uma série de abordagens a veículos-tanque realizadas pela PRF, que percebeu irregularidades nas notas fiscais desses produtos. A Operação Naftalina teve esse nome escolhido em alusão à mistura fraudulenta de combustível realizada pelos criminosos com a utilização da nafta solvente, uma naftalina, um composto proveniente do petróleo.

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O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Espírito Santo (Sindipostos) afirmou em nota que "repudia toda e qualquer prática que não esteja em conformidade com as regras do setor, mas respeitando o direito de defesa dos envolvidos."

A entidade parabenizou, ainda, o trabalho das autoridades policiais e afirmou que o mercado de postos de combustíveis do Estado é composto de mais de 700 estabelecimentos.



"O Espírito Santo tem, historicamente, segundo o Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis da ANP, um dos melhores índices de qualidade do Brasil. Os fatos que estão sendo investigados são pontuais e, como se viu, praticados por novos entrantes oriundos de outros Estados. Ou seja, não representa a realidade do nosso mercado", diz a nota.

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E LUCROS

Segundo a Polícia Federal, os caminhões e postos de combustíveis usados na fraude estão em nomes de laranjas e foram adquiridos com dinheiro obtido através de outros crimes e pelo próprio desenvolvimento da atividade criminosa atual.

A investigação aponta que a organização criminosa desviou quase 1,4 milhão de litros de nafta solvente e cerca de 371,2 mil litros de álcool hidratado. Assim, o litro da “gasolina adulterada”, diluída por esses componentes, custava R$ 3,15 aos criminosos.

Considerando os valores atualmente praticados no mercado, com o litro de gasolina sendo vendido em média por R$ 7, estima-se que os criminosos chegavam a lucrar mais de 100% com o esquema investigado. Com base nisso, estima-se que o grupo tenha lucrado mais de R$ 6 milhões com a atividade ilegal.

Operação da PF e da PRF mira adulteração de combustíveis no ES

O QUE DIZ UMA DAS BANDEIRAS DOS POSTOS

A Vibra (antiga BR Distribuidora), uma das bandeiras dos postos de combustível alvo da operação, enviou nota informando que tomou conhecimento dos fatos e solicitará ao revendedor esclarecimentos como parte do processo interno de investigação conduzido por sua área de compliance. Veja a nota na íntegra.

A Vibra informa que tomou conhecimento dos fatos e solicitará ao revendedor esclarecimentos como parte do processo interno de investigação conduzido por sua área de compliance. É importante ressaltar que como líder de mercado e presente em todo o território nacional, a Vibra é reconhecida pelo empenho nos esforços para a moralização e saneamento do mercado de distribuição de combustíveis, com iniciativas próprias ou juntamente com demais empresas reunidas no Instituto Combustível Legal (ICL) e Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP). Os prejuízos causados por sonegação de impostos, adulteração de combustíveis, contrabando, roubo de cargas e outros crimes alcançam vultosas cifras e afetam não só as empresas do segmento e a arrecadação de estados e municípios, mas a sociedade como um todo. Ao longo dos últimos anos, a Vibra vem fazendo um radical corte de postos de sua rede após detecção de diversos tipos de irregularidades, resultando em menos 800 revendedores. A Vibra reforça o compromisso com as melhores práticas de compliance e a utilização dos mecanismos que emprega para coibir desvios dessa natureza, sempre com o comprometimento de comunicar às autoridades indícios da ocorrência de crime para a devida proteção do público consumidor.

MILICIANO ENVOLVIDO NO ESQUEMA

Um miliciano do Rio de Janeiro é apontado como o líder do esquema criminoso . Denílson Silva Pessanha já está preso e, segundo as investigações, utilizava outras pessoas (laranjas) para ocultar patrimônios ganhos com os crimes e os reais operadores das fraudes.

Ainda de acordo com a investigação, o criminoso investia a maior parte dos lucros obtidos no esquema em outras atividades ligadas à milícia no Rio de Janeiro.