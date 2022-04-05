Família pede ajuda para encontrar capixaba que desapareceu no RJ

Rondineli Lopes Estevão, de 45 anos, está desaparecido desde o dia 20 de março Crédito: Arquivo pessoal

A esposa de Rondineli, a técnica em enfermagem Vanessa Ferreira Silva, de 35 anos, disse que o último contato dela com o marido foi por telefone,na noite do dia 20 de março deste ano. “Ele disse que mais tarde me ligaria novamente e, como vi que já estava tarde, retornei várias vezes, mas ele não atendeu”, explicou.

Ela disse que mandou mensagens para Rondineli e não teve retorno. No entanto, durante a madrugada do dia 21 de março, duas mensagens de WhatsApp, originadas do telefone dele, chegaram para a técnica em enfermagem às 2h05 e às 3h31. Veja:

"Oi vida" e "Olá vida" foram as últimas mensagens que chegaram do celular de Rondineli para a esposa dele Crédito: Arquivo pessoal

No dia seguinte, Vanessa viu as mensagens, mas não conseguiu mais falar com o marido. Ela estranhou, porque ele não costumava responder naquele horário. “Ele poderia me responder no outro dia pela manhã, mas não de madrugada”, disse.

No dia do desaparecimento de Rondineli, Vanessa conseguiu rastrear o celular do marido e viu que o GPS indicava que o aparelho estava em Vila Velha. No entanto, depois de três dias, o rastreador já apontava que o telefone estaria em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Após isso, não foi mais possível rastrear, segundo ela.

A técnica em enfermagem explicou que Rondineli estava atuando em uma campanha política na cidade de Macaé. Segundo Vanessa, ele era muito conhecido por todos da região e fazia muitas amizades. “É um homem bom, justo, amado, que não tem vícios e com muitos sonhos”, destacou.

Em dezembro de 2021, Rondineli, que morou em Macaé por 15 anos, retornou para Apiacá com a esposa para eles viverem definitivamente ao lado da família. Contudo, as reuniões de trabalho dele eram no Rio de Janeiro, por isso ele retornava alguns dias para o Estado vizinho.

A mãe de Rondineli, a aposentada Marinete Lopes Estevão, de 66 anos, pede ajuda para que encontrar o filho. “É o único filho que tenho, menino honesto, trabalhador e amado por todos. Pelo amor de Deus, me ajudem a encontrá-lo”, implorou.

Rondineli junto com a mãe e a esposa Crédito: Arquivo pessoal

Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Delegacia Policial de Macaé (123ª DP) informou que “diligências estão em andamento para localizar a vítima e esclarecer o caso”.