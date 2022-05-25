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Litoral Sul

Incêndio em casa destrói móveis e eletrodomésticos em Piúma

O coordenador da Defesa Civil do município, Eliomar Zucoloto, contou que foi o primeiro a chegar ao local e retirou duas botijas de gás que poderiam explodir

Publicado em 25 de Maio de 2022 às 10:52

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 mai 2022 às 10:52
Incêndio destroi casa em Piúma
Incêndio atinge casa em Piúma Crédito: Eliomar Zucoloto
Um incêndio consumiu móveis e eletrodomésticos de uma casa no bairro Acaiaca, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (25). Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Eliomar Zucoloto, ele foi o primeiro a chegar ao local e retirou duas botijas de gás que poderiam explodir.
O incêndio começou por volta das 8h. O coordenador contou que recebeu o pedido de ajuda e foi para o local. “O casal que vive na casa não se feriu. Eles acreditam que o fogo tenha começado em um equipamento elétrico. A cozinha estava tomada pelo fogo”, contou.
Eliomar retirou as botijas da cozinha e controlou o fogo com a ajuda de moradores, usando baldes, até a chegada dos militares do Corpo de Bombeiros, que terminaram de apagar as chamas. “Eles perderam muita coisa, pois o fogo se alastrou para outros cômodos”, disse o coordenador.
O Corpo de Bombeiros informou que o incêndio foi controlado e ninguém ficou ferido. 

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