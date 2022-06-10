Mulher é presa suspeita de ajudar amante a tramar morte do marido no ES

o pedreiro Jones Barreto, de 33 anos, foi morto a tiros enquanto dormia, na madrugada do dia 27 de maio Crédito: Acervo pessoal

“Conseguimos apurar que a mulher de 29 anos mantinha um relacionamento com a esposa da vítima. A vítima, no entanto, não aceitava o término do relacionamento e passou a fazer várias ameaças contra as duas mulheres. As duas, juntas, ajustaram o melhor momento com os executores para surpreender Jones Barreto e assassiná-lo”, explicou o titular da Delegacia de Boa Esperança, delegado Willian Dobrovoski.

O pedreiro foi assassinado enquanto dormia na sala de casa no último dia 27 de maio, no bairro Vila Tavares. A esposa dele e os dois filhos do casal, 3 e 9 anos, dormiam no quarto.

Na ocasião, a esposa da vítima contou para policiais militares que o portão da casa estava trancado, mas uma janela ficou aberta. Por volta das 2 horas, ela disse que se levantou para ir ao banheiro e ouviu dois disparos de arma de fogo. A mulher correu para a sala e viu o companheiro baleado e uma pessoa pulando o muro.

PRISÕES

Dois dias após o assassinato, no 29 de maio, a mulher de 29 anos esteve no Destacamento de Polícia Militar de Boa Esperança e confessou que a autoria do homicídio. Para a PM, ela contou que jogou a arma utilizada em uma propriedade rural, próximo ao local do crime. Segundo a corporação, policiais foram ao endereço indicado, mas não localizaram o armamento.

A mulher foi presa no dia 1º de junho, após o delegado Willian Dobrovoski solicitar um mandado de prisão contra a suspeita. As investigações continuaram até a equipe da Delegacia de Boa Esperança chegar aos outros três suspeitos de participação no assassinato de Jones Barreto.

Durante a operação policial de quarta-feira (8), os policiais civis cumpriram o mandado de prisão preventiva contra a esposa da vítima e apreenderam o adolescente de 16 anos — no momento da abordagem ele estava c grande quantidade de drogas. Já na quinta-feira (9), o último suspeito, o jovem de 19 anos, responsável pelos dois disparos de arma de fogo que mataram a vítima, foi preso pela Polícia Militar.