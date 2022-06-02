Mulher que matou pedreiro dentro de casa em Boa Esperança é presa

O titular da Delegacia de Boa Esperança, delegado Willian Dobrovoski, informou que a mulher se apresentou no local no último domingo (29) e prestou depoimento. “Depois que as diligências avançaram, solicitei a prisão da suspeita, sendo esta cumprida nesta quarta-feira (1º), sem resistência. A motivação do crime está relacionada a ameaças que a autora afirma que vinha sofrendo por parte da vítima”, destacou, sem detalhar as ameaças.