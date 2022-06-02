Mulher que matou pedreiro dentro de casa em Boa Esperança é presa

Foi presa nesta quarta-feira (1º) uma mulher de 23 anos, suspeita de matar a tiros o pedreiro Jones Barreto, de 33 anos, dentro de casa no bairro Vila Tavares, em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima estava dormindo quando foi assassinada na última sexta-feira (27). Dias após o crime, a jovem já havia se apresentado à polícia e confessado o homicídio, mas, na ocasião, ela foi liberada por não estar em situação flagrancial. A Polícia Civil informou que, após expedição do mandado de prisão, ela foi detida na zona rural do município. O nome dela não foi divulgado.
O titular da Delegacia de Boa Esperança, delegado Willian Dobrovoski, informou que a mulher se apresentou no local no último domingo (29) e prestou depoimento. “Depois que as diligências avançaram, solicitei a prisão da suspeita, sendo esta cumprida nesta quarta-feira (1º), sem resistência. A motivação do crime está relacionada a ameaças que a autora afirma que vinha sofrendo por parte da vítima”, destacou, sem detalhar as ameaças.
A mulher foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, onde ficará à disposição da Justiça.
SOBRE O CRIME
No dia do crime, Jones Barreto estava dormindo na sala da casa com a esposa, uma mulher de 26 anos, e os dois filhos do casal, de 3 e 9 anos. Para a Polícia Militar, a companheira dele relatou que, por volta das 2h da madrugada do dia 27 deste mês, ela se levantou para ir ao banheiro e ouviu disparos de arma de fogo.
A esposa de Jones disse que correu para a sala e viu o companheiro baleado e uma pessoa pulando o muro. O homem foi atingido com dois tiros na cabeça, e morreu no local.