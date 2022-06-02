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Confusão

Polícia acha faca com aluna após homem invadir escola em Pinheiros

Homem pulou o muro da escola na manhã desta quinta (2) e fugiu do local ao ser abordado por vigilante. Policiais foram acionados e uma faca foi achada com aluna de 13 anos

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 17:01

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

02 jun 2022 às 17:01
Alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Governador Carlos Lindenberg, no bairro Santo Antônio, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, viveram momentos de tensão na manhã desta quinta-feira (2). Um homem armado pulou um muro, invadiu o local e fugiu após ser abordado por um vigilante. Durante ação da polícia no local, uma faca foi apreendida com uma aluna, de 13 anos. Apesar do susto, ninguém se feriu.
Após a invasão, para proteção dos estudantes, a instituição orientou que professores se trancassem com os alunos dentro das salas de aula até a chegada de equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil
O diretor da Emef Governador Carlos Lindenberg, Ailton Balbino, explicou que tudo começou por volta das 11h15, quando os alunos estavam em aula. Segundo ele, o homem armado invadiu a instituição pulando um muro dos fundos e entrou no pátio da escola. No local, estavam funcionários e um vigilante, que percebeu que o indivíduo não era aluno e foi até ele. Ao perceber que o segurança estava indo na direção dele, o suspeito pulou o muro novamente e fugiu. Os funcionários não conseguiram identificar se a arma que estava com ele era falsa ou verdadeira.
Homem armado invade escola municipal Governador Carlos Lindenberg, em Pinheiros
Homem armado invade escola municipal Governador Carlos Lindenberg, em Pinheiros Crédito: Ailton Balbino
A Polícia Militar disse que foi acionada e fez buscas na região, mas o homem não foi localizado. Por segurança, a escola decidiu suspender as aulas no período da tarde nesta quinta-feira. Segundo a instituição, ações serão tomadas imediatamente para evitar que episódios como este voltem a acontecer.
"Decidimos, em diálogo com a equipe gestora da escola e com a secretária Municipal de Educação, Marinete Zamprogno, que haverá, de imediato, a instalação de câmeras de videomonitoramento em todos os pontos estratégicos da escola, assim como o levantamento dos muros”, afirmou a Emef Governador Lindenberg, por nota.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse, por nota, que o fato é investigado por meio da Delegacia de Polícia de Pinheiros e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.  A corporação destacou que a população pode denunciar, por meio do Disque-denúncia (181), qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

FACA ENCONTRADA COM ALUNA

Um investigador da Polícia Civil informou para a reportagem que, no local, policiais souberam de uma confusão entre alunas da escola e chegaram a uma estudante de 13 anos, que portava uma faca. Segundo o policial, a corporação investiga se a invasão à escola tem ligação com a apreensão da faca.
Segundo a Polícia Civil, a faca foi apreendida com uma aluna da 7ª série, de 13 anos
Segundo a Polícia Civil, uma faca foi apreendida com uma aluna  de 13 anos Crédito: Divulgação | PCES
Para a coordenação da escola, a aluna informou que levou a faca para a instituição para se proteger, porque vai para o colégio a pé e passa por um bairro perigoso.
Sobre a adolescente, a Polícia Civil informou que ela foi conduzida à Delegacia de Pinheiros, onde foi ouvida e liberada.

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