Mulher é agredida com pedradas na cabeça pelo companheiro em Cachoeiro

Uma mulher de 42 anos foi agredida com muitas pedradas pelo companheiro, um homem de 36 anos, no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O crime foi registrado na noite desta quinta-feira (9). O agressor, segundo a Polícia Militar, possui outras denúncias pela Lei Maria da Penha.
Segundo o registro policial, a vítima estava muito debilitada para conversar, porém, com poucas palavras conseguiu contar que foi agredida pelo companheiro após uma discussão relacionada ao filho dela.
O homem feriu a mulher na cabeça com diversos golpes de uma pedra de granito, que ele pegou de uma mesa de centro da residência. Ela disse aos militares que ele não parava com as agressões e em um momento, conseguiu fugir, gritar por socorro e pediu ajuda a vizinhos.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e foi encaminhou a vítima ao hospital. O agressor fugiu do local após o crime. A Polícia Militar fez patrulhamento no bairro, mas não o localizou.
A Polícia Civil informou, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cachoeiro de Itapemirim, e, até o momento nenhum suspeito foi detido. Segundo a corporação, "todas as partes serão ouvidas e possivelmente haverá pedido de prisão".
Atualização
10/06/2022 - 4:23
Após publicação desta matéria, a Polícia Civil respondeu à demanda de A Gazeta, falando sobre a investigação do caso. O texto foi atualizado.