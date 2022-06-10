Mulher é agredida com pedradas na cabeça pelo companheiro em Cachoeiro

Segundo o registro policial, a vítima estava muito debilitada para conversar, porém, com poucas palavras conseguiu contar que foi agredida pelo companheiro após uma discussão relacionada ao filho dela.

O homem feriu a mulher na cabeça com diversos golpes de uma pedra de granito, que ele pegou de uma mesa de centro da residência. Ela disse aos militares que ele não parava com as agressões e em um momento, conseguiu fugir, gritar por socorro e pediu ajuda a vizinhos.