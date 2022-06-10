Assaltante invade casa, luta com morador e acaba preso em Cariacica

Um homem de 51 anos teve a casa invadida por um jovem de 18 anos, identificado como Davi Rosa, na noite desta quinta-feira (9), no bairro Rio Branco, em Cariacica. Eles chegaram a entrar em luta corporal e o invasor foi contido com a ajuda de vizinhos até a chegada da Polícia Militar.
O homem contou que ouviu o barulho do momento em que Davi pulou o muro da casa dele para, segundo o proprietário da casa, roubar ferramentas que ele tem na residência. Eles, então, começaram a lutar e vizinhos acabaram vendo o que estava acontecendo e foram ajudar.
Davi foi detido até a chegada dos policiais. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica, passou por exames no Departamento Médico Legal (DML) e autuado pelo crime de furto, tendo sido levado ao presídio.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Militar e a Polícia Civil para saber mais detalhes da ocorrência, mais ainda não obteve resposta. Assim que houver novas informações, o texto será atualizado.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta