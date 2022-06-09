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Antigo São Lucas

Enfermeiras denunciam paciente por violência sexual e ameaça em Vitória

Caso foi registrado na manhã desta quinta-feira (9), após, segundo os relatos, o homem ter passado a mão no corpo e no cabelo de uma das vítimas e ameaçado outra profissional

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 15:02

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 jun 2022 às 15:02
Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória
Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória Crédito: Vinicius Zagoto
Duas enfermeiras do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória, denunciaram um caso de violência sexual cometido por um paciente internado na unidade, um homem de 45 anos. A denúncia foi feita na manhã desta quinta-feira (9) e o suspeito foi preso.
Uma das vítimas relatou à Polícia Militar que o paciente a assediava verbalmente desde o primeiro dia de internação e que, na manhã desta quinta-feira, ele passou a mão no corpo e no cabelo dela sem autorização, deixando-a constrangida.
Outra enfermeira contou ainda que após advertir o homem, que pegou um pão sem a autorização dela, ele afirmou “você não sabe quem sou eu”. Diante dos relatos, os policiais realizaram contato com o paciente.
O homem disse aos policiais estar internado há 12 dias, desconhecer a enfermeira e não ter sido atendido por ela anteriormente. Ele também afirmou que a abordagem dela foi antiética.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) afirmou que "a diretoria do Hospital Estadual de Urgência e Emergência ‘São Lucas’ repudia qualquer tipo de violência e esclarece que acionou a polícia, acolheu as funcionárias e as acompanhou até a Delegacia da Mulher", destacou ainda que "as medidas legais estão sendo tomadas em relação ao acusado que segue recebendo atendimento médico sob escolta policial e prestará esclarecimentos à justiça."
Já a Polícia Civil afirmou que o suspeito foi autuado em flagrante por ameaça e importunação sexual. "Após receber alta médica, ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana", informou a corporação.

Atualização

09/06/2022 - 5:08
Após publicação desta matéria, a Polícia Civil informou que o homem de 45 anos foi autuado e preso. O texto foi atualizado.

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