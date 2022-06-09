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André Carlone

Vídeo: homem de 71 anos é assaltado e agredido por dupla na Serra

Um vídeo mostra o homem sendo rendido e, depois, caindo e batendo com a cabeça contra um carro na noite de terça (7); moradores alegam insegurança no bairro

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 13:00

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

09 jun 2022 às 13:00
Homem de 71 anos é agredido e assaltado na Serra
Homem de 71 anos é agredido e assaltado na Serra Crédito: Câmeras de videomonitoramento
Um homem de 71 anos foi assaltado e agredido por uma dupla que estava em uma motocicleta no bairro André Carlone, na Serra, na noite de quarta-feira (7). Os criminosos levaram o celular, o pagamento e o uniforme da vítima, que trabalha como lavador de ônibus em uma garagem.
Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra o momento em que a vítima é agredida pelos assaltantes. Ele aparece nas imagens rendido pelos criminosos, depois cambaleia e cai, batendo a cabeça contra um carro que estava estacionado. A dupla aparece fugindo de motocicleta momentos depois. Veja abaixo:
Moradores contaram ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, que muitos assaltos têm acontecido no bairro André Carlone por dia. Segundo os moradores, o bairro tem duas câmeras da Prefeitura da Serra, mas que não funcionam.
A reportagem demandou a Polícia Militar para saber mais detalhes sobre o crime e também questionou sobre a alegação de falta de segurança dos moradores. Em resposta, corporação informou que nenhum acionamento com essas características foi registrado pela PM no dia e local informados.
Polícia Civil orientou que a vítima procure uma delegacia para registrar o boletim de ocorrência. "A Polícia Civil orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br , para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações. A população pode contribuir para o trabalho da Polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas", completou a corporação.

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