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Clínica interditada

Médico veterinário é preso após denúncia de maus-tratos em Vila Velha

Após a operação, realizada nesta quinta-feira (9), a clínica foi interditada. A ação resgatou pelo menos 16 animais internados. Outros 18 estavam mortos, alguns armazenados em freezer

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 12:53

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

09 jun 2022 às 12:53
Médico veterinário é preso após denúncia de maus-tratos em Vila Velha
Animais estavam com condições precárias de saúde Crédito: Divulgação/PC
Um médico veterinário, identificado como André Carolino de Souza, foi preso e a clínica dele, localizada no bairro Pontal das Garças, em Vila Velha, foi interditada nesta quinta-feira (9) em uma operação conjunta da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e Ministério Público Estadual (MPES). A ação resgatou 16 animais internados, e outros 18 — entre cães e gatos — foram encontrados mortos. Alguns deles estavam dentro de um freezer e um estava embalado no chão, dentro de uma sacola.
Segundo o titular da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente, Eduardo Passamani, foram encontradas condições insalubres de centro cirúrgico e acomodação, além de medicamentos vencidos, animais mortos, entre outras irregularidades. O delegado disse ainda que o estabelecimento não tinha alvará da Prefeitura de Vila Velha para funcionar.
“Encontramos uma situação grave no local. Era uma situação de horror. Levamos apoio e contamos com o conselho de medicina veterinária para observar as condições do estabelecimento. O local não tinha capacidade para funcionar”, afirmou o delegado.
Segundo informado em coletiva de imprensa, a clínica veterinária apresentava uma recepção adequada, o que poderia ser um indicativo de bom serviço. Porém, no interior da clínica — em local onde as cirurgias eram feitas e onde os animais ficavam — foram encontradas seringas usadas, medicamentos misturados e muita sujeira. Clientes e tutores não tinham acesso a esta área.
O delegado Eduardo Passamani detalhou que a fiscalização da prefeitura sofria intimidações e era quase impedida pelo proprietário de entrar no local para averiguar a situação. Mesmo com a força policial no local nesta quinta-feira (9), o homem ofereceu resistência.
O médico-veterinário André Carolino de Souza foi autuado em flagrante por maus-tratos e encaminhado ao Centro de Triagem. Segundo a polícia, a pena por esse tipo de crime vai de dois a cinco anos. A deputada estadual Janete de Sá, presidente da CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais, afirmou ainda que vai pedir a cassação do registro profissional do proprietário da clínica. Em 2017, o médico respondeu por crime semelhante. 
Fachada de clínica veterinária interditada em Vila Velha
Fachada de clínica veterinária interditada em Vila Velha Crédito: Carol Monteiro
A operação contou com a participação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) Estadual de Maus Tratos, da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo (CRMV-ES), além da Secretaria de Meio Ambiente, Guarda Civil Municipal (GMVV), Secretaria de Defesa Social e Trânsito, Coordenação de Posturas, da Secretaria de Serviços Urbanos e Vigilância Sanitária, todos da Prefeitura de Vila Velha.

CASAL DEIXOU PET PARA FAZER CIRURGIA E BUSCOU ANIMAL MORTO

Uma das famílias prejudicadas pelo serviço irregular prestado por André Carolino de Souza voltou para buscar o animal morto após deixar o pet para uma cirurgia considerada simples. O empresário Marcelo Santos disse que o planejamento dele e da esposa era buscar Izadora — uma cachorra de pelagem branca, da raça bulldog — às 17h desta quinta-feira (9), mas eles foram surpreendidos.
"A moça da prefeitura entrou em contato com a minha esposa dizendo que o médico havia sido preso, e que a cachorra estava em situação precária. Pensamos que a situação é porque ela estaria suja, não que encontraríamos ela morta", disse.
Marcelo Santos e a esposa estiveram na Assembleia durante coletiva de imprensa sobre a operação em Vila Velha
Marcelo Santos e a esposa (à esquerda) estiveram na Assembleia durante coletiva de imprensa sobre a operação em Vila Velha Crédito: Alberto Borém
Não foi a primeira vez que o animal foi atendido na clínica, mas o casal disse que nunca teve permissão para entrar no local. Izadora estava enrolada em uma sacola plástica, jogada no chão.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE VILA VELHA

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o diretor de Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha, Celso Christo, confirmou que o local não tinha alvará da prefeitura para funcionar. Segundo ele, a clínica não tinha licença da Vigilância Sanitária e o documento emitido pelo Corpo de Bombeiros estava vencido.
"Sabemos que são vários anos funcionando no mesmo local. Uma vez fomos lá e os funcionários tentaram impedir o acesso da ação fiscalizadora. No momento da fiscalização, o proprietário tinha hábito de sair e deixar algum funcionário", detalha.
O diretor afirmou que, após a operação da polícia e da prefeitura, ao menos 10 denúncias foram recebidas a respeito da conduta do profissional e do funcionamento da clínica veterinária.

O QUE DIZ A DEFESA

A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa de André Carolino de Souza. A matéria será atualizada assim que houver um retorno.

Médico veterinário é preso após denúncia de maus-tratos em Vila Velha

Atualização

09/06/2022 - 6:40
Após publicação desta matéria, a Polícia Civil informou, em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (9), o nome do homem preso e mais detalhes, e a Prefeitura de Vila Velha se posicionou sobre o caso. O texto foi atualizado.
Médico veterinário é preso após denúncia de maus-tratos em Vila Velha

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