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Muito machucado

Cachorro ferido com golpe de facão em Brejetuba perderá a visão de um dos olhos

"Kevin" foi agredido e abandonado dentro de um saco em uma estrada no fim de semana. Animal sofreu uma fratura na face e passará por uma cirurgia nesta quinta-feira (9)

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 11:53

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 jun 2022 às 11:53
Kevin recebe tratamento em cínia de Vila Velha
Após ser encontrado, o animal foi levado para uma clínica veterinária em Vila Velha e recebeu atendimento Crédito: Divulgação/@ amigos_da_rua_brejetuba
O cão Kevin, que foi agredido com facão e encontrado dentro de um saco na manhã do último domingo (5), em Brejetuba, na região Serrana do Espírito Santo, perderá a visão de um dos olhos. A cirurgia para a retirada do olho acontecerá nesta quinta-feira (9), segundo o médico veterinário Thiago Oliveira do Nascimento. O suspeito do crime foi preso e confessou que feriu o animal, pois ele havia atacado uma galinha.
Um dia após ser resgatado por policiais militares em Vargem Grande, zona rural do município de Brejetuba, o cachorro foi para uma clínica veterinária em Vila Velha, que está tratando do bichinho.
“Ele está estável, mas perdeu a visão de um dos olhos. Amanhã faremos a cirurgia da retirada de globo ocular. Ele também sofreu uma fratura na face, mas que vai se consolidar. Ele está bebendo água, se alimentando e é um animal jovem, extremamente dócil”, contou o profissional.
O veterinário conta que atua há 13 anos na área e no resgate a animais vítimas de maus-tratos. “É muito triste, já atendi muitos casos assim. Faço meu trabalho por amor. Uma pessoa fez contato e irá adotar Kevin e serei seu veterinário após alta médica”, revelou Thiago Oliveira.

O CASO

O cachorro foi encontrado ferido e agonizando dentro de um saco em uma estrada rural. O suspeito relatou para a Polícia Militar que dias antes o cachorro, abandonado, estaria rondando a propriedade e que o filho dele havia o prendido no local. O cão, segundo o suspeito, era alimentado, mas pediu que o filho, um adolescente, soltasse o animal para ir embora.
Ao sair de casa no domingo de manhã, o homem teria se deparado com o cachorro atacando uma galinha. Na tentativa de impedir que o cão matasse a ave, ele contou que agrediu o cachorro com um facão e, acreditando que já estivesse morto, o colocou em um saco e o arremessou em um barranco.
Os militares foram até o local e o homem mostrou onde estava o cachorro. Vendo que ele estava vivo, os militares pediram ajuda a um grupo de voluntários de apoio animal: "Amigos da Rua de Brejetuba". O homem foi autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos contra os animais e encaminhado ao sistema prisional.

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