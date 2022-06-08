Cachorro ferido com golpe de facão em Brejetuba perderá a visão de um dos olhos

Após ser encontrado, o animal foi levado para uma clínica veterinária em Vila Velha e recebeu atendimento Crédito: Divulgação/@ amigos_da_rua_brejetuba

O cão Kevin, que foi agredido com facão e encontrado dentro de um saco na manhã do último domingo (5), em Brejetuba , na região Serrana do Espírito Santo, perderá a visão de um dos olhos. A cirurgia para a retirada do olho acontecerá nesta quinta-feira (9), segundo o médico veterinário Thiago Oliveira do Nascimento. O suspeito do crime foi preso e confessou que feriu o animal, pois ele havia atacado uma galinha.

Um dia após ser resgatado por policiais militares em Vargem Grande, zona rural do município de Brejetuba, o cachorro foi para uma clínica veterinária em Vila Velha , que está tratando do bichinho.

“Ele está estável, mas perdeu a visão de um dos olhos. Amanhã faremos a cirurgia da retirada de globo ocular. Ele também sofreu uma fratura na face, mas que vai se consolidar. Ele está bebendo água, se alimentando e é um animal jovem, extremamente dócil”, contou o profissional.

O veterinário conta que atua há 13 anos na área e no resgate a animais vítimas de maus-tratos. “É muito triste, já atendi muitos casos assim. Faço meu trabalho por amor. Uma pessoa fez contato e irá adotar Kevin e serei seu veterinário após alta médica”, revelou Thiago Oliveira.

O CASO

O cachorro foi encontrado ferido e agonizando dentro de um saco em uma estrada rural. O suspeito relatou para a Polícia Militar que dias antes o cachorro, abandonado, estaria rondando a propriedade e que o filho dele havia o prendido no local. O cão, segundo o suspeito, era alimentado, mas pediu que o filho, um adolescente, soltasse o animal para ir embora.

Ao sair de casa no domingo de manhã, o homem teria se deparado com o cachorro atacando uma galinha. Na tentativa de impedir que o cão matasse a ave, ele contou que agrediu o cachorro com um facão e, acreditando que já estivesse morto, o colocou em um saco e o arremessou em um barranco.