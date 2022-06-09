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Violência

Pedreiro e genro são feridos por estilhaços de vidro durante assalto na Serra

Carro das vítimas foi roubado na noite desta quarta-feira (8), no bairro Novo Horizonte

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 12:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2022 às 12:19
Bairro Novo Horizonte, na Serra.
Bairro Novo Horizonte, na Serra. Crédito: Fabrício Christ
Um pedreiro de 51 anos ficou ferido no rosto por estilhaços do vidro durante um assalto, na noite desta quarta-feira (8), no bairro Novo Horizonte, na Serra.
O homem, que é presbítero de um igreja e pediu para não ser identificado, contou que era por volta das 20h quando ele e o genro estavam dentro do veículo esperando a esposa e a filha saírem da loja da família quando foram rendidos por dois criminosos armados. Antes de roubarem o carro, um dos criminosos disparou e os estilhaços de vidro feriram o pedreiro e o genro dele.
"Minha esposa esqueceu algo dentro da loja e entrou para pegar. Dois jovens entraram na rua e chegaram e deram um tiro e disseram 'perdeu, perdeu'. Já machucado, eu saí e depois meu genro saiu do carro", contou o pedreiro.
A maior preocupação do pedreiro era com a filha, que tem 29 anos e está grávida de nove meses. "Estava saindo muito sangue e elas [esposa e filha] ficaram desesperadas. No momento é só a graça do senhor pra nos manter de pé porque o choque é bem forte", disse a vítima.
Os assaltantes fugiram levando o carro do pedreiro. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina e depois transferido para um hospital particular de Vila Velha.
Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) e que nenhum suspeito foi suspeito.
*Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta. 

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