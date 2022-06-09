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Acidente com viatura

Cortejo homenageia soldado da PM morto em acidente na Serra

O corpo do soldado Argeu Alves da Costa Neto foi velado em uma igreja do bairro Mata da Serra na noite da quarta (8) e levado até o cemitério em um caminhão do Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta (9)

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 11:26

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

09 jun 2022 às 11:26
Argeu Alves da Costa Neto, morto durante acidente com viatura na Serra
Argeu Alves da Costa Neto, morto durante acidente com viatura na Serra Crédito: Reprodução / Montagem A Gazeta
O corpo do soldado da Polícia Militar Argeu Alves da Costa Neto, que morreu após a viatura em que ele estava cair em um buraco nas obras da Rotatória do Ó, na Serra, na manhã desta quarta-feira (8), foi levado em um cortejo até o cemitério Jardim da Paz, onde ele foi enterrado nesta quinta-feira (9).
A Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar informou que o corpo de Neto foi velado na noite da quarta-feira em uma  Igreja Maranata do bairro Mata da Serra. Já na manhã desta quinta-feira, houve um culto na mesma igreja e, em seguida o corpo foi levado até o cemitério Jardim da Paz.
Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra o cortejo. O caixão com o corpo do soldado foi levado em um caminhão do Corpo de Bombeiros, que era seguido por várias viaturas da Polícia Militar. Veja abaixo:

O ACIDENTE

O soldado da Polícia Militar Argeu Alves da Costa Neto morreu após a viatura em que ele estava cair em um buraco nas obras da Rotatória do Ó, na Serra, na manhã desta quarta-feira (8). Outros dois militares ficaram feridos e estão hospitalizados. Conhecido como Soldado Neto, o policial era responsável pela equipe K9 do Sexto Batalhão da Polícia Militar. De acordo com o Sargento Candeias, vice-presidente da Associação de Cabos e Soldados do Espírito Santo, a associação está prestando todo o apoio à família da vítima, incluindo atendimento psicológico aos familiares.
Em nota, a Polícia Militar afirmou que o acidente ocorreu por volta das 9h10, quando a viatura da equipe K9 — unidade que conta com apoio de cães — capotou em um barranco em uma área de obra de rotatória, no bairro Parque Residencial de Laranjeiras. A corporação afirmou que três policiais militares — sendo dois soldados e um sargento — ficaram feridos, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Jayme dos Santos Neves, também na Serra.
Posteriormente, às 11h16, a corporação confirmou que o soldado Neto não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado após dar entrada no hospital. Um cão farejador estava na viatura e vai passar por consulta veterinária, mas não sofreu ferimentos aparentes, segundo a corporação.
Viatura da PM capota e cai em buraco de rotatória na Serra
viatura da PM capota e cai em buraco de rotatória na Serra Crédito: Leitor A Gazeta
A Prefeitura da Serra, por sua vez, destacou que, assim que notificadas, as equipes do Departamento de Operações de Trânsito (DOT) foram direcionadas para o local e trabalharam no atendimento da ocorrência. Para isso, o trânsito foi completamente interditado. A Avenida Eudes Scherrer ficou com um fluxo de carros intenso e muita retenção.
"A obra da Rotatória do Ó conta com sinalização horizontal e vertical, inclusive com painel de mensagem para alertar os motoristas sobre a interdição. Manifestamos o nosso pesar e transmitimos condolências e solidariedade as vítimas dessa inesperada ocorrência", disse o secretário de Obras, Halpher Luiggi.

TRECHO NÃO ESTÁ SINALIZADO

A viatura em que o militar estava caiu em um buraco quando fazia uma curva no trecho nesta quarta-feira (8), e essa não foi a primeira ocorrência do tipo em um local — onde não há sinalização em todos os pontos.
A rotatória está em obras desde agosto de 2020. No último dia 2 de maio, um carro caiu na cratera e o motorista precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A repórter Juirana Nobres, da TV Gazeta, foi ao local horas depois do acidente e notou que a sinalização está presente em alguns pontos do trecho em obras. Placas indicam as intervenções na rotatória e alertam para a velocidade máxima de 40 km/h. Outras setas orientam para o sentido do trecho. Há ainda contenções de concreto.
No entanto, apesar dos pontos de sinalização, não há nenhum tipo de referência às obras no local onde os militares sofreram o acidente. O buraco pode ser acessado sem qualquer impedimento ou alerta.

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