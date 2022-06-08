PMs feridos em acidente grave na Rotatória do Ó seguem internados

Vice-presidente da Associação de Cabos e Soldados do Espírito Santo (ACS-ES), o sargento Candeias disse que a entidade está prestando todo o apoio à família de Argeu, incluindo atendimento psicológico aos parentes do soldado.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que o acidente ocorreu por volta das 9h10, quando a viatura da equipe K9 — unidade que conta com apoio de cães — capotou em um barranco em uma área de obra de rotatória, no bairro Parque Residencial de Laranjeiras. A corporação afirmou que os três policiais militares ficaram feridos, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Doutor Jayme Santos Neves, também na Serra. Posteriormente, às 11h16, a PM confirmou que o soldado Neto não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado após dar entrada na unidade.