PMs feridos em acidente grave na Rotatória do Ó seguem internados

Dois policiais vítimas do acidente com a viatura da Polícia Militar no buraco da Rotatória do Ó, na Serra, que resultou na morte de um soldado na manhã desta quarta-feira (8) têm quadro estável e estão recebendo atendimento médico e psicológico. Segundo informações da corporação, os feridos — um sargento e um soldado — estão internados no Hospital Doutor Jayme Santos Neves, no mesmo município.
O policial militar que morreu no acidente se chamava Argeu Alves da Costa Neto. Conhecido como Soldado Neto, o policial era responsável pela equipe K9, do 6º Batalhão da PM.
Vice-presidente da Associação de Cabos e Soldados do Espírito Santo (ACS-ES), o sargento Candeias disse que a entidade está prestando todo o apoio à família de Argeu, incluindo atendimento psicológico aos parentes do soldado.
Em nota, a Polícia Militar afirmou que o acidente ocorreu por volta das 9h10, quando a viatura da equipe K9 — unidade que conta com apoio de cães — capotou em um barranco em uma área de obra de rotatória, no bairro Parque Residencial de Laranjeiras. A corporação afirmou que os três policiais militares ficaram feridos, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Doutor Jayme Santos Neves, também na Serra. Posteriormente, às 11h16, a PM confirmou que o soldado Neto não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado após dar entrada na unidade.
De acordo com a corporação, um cão farejador estava na viatura e vai passar por consulta veterinária, mas não sofreu ferimentos aparentes.
A Prefeitura da Serra, por sua vez, destacou que, assim que notificadas, equipes do Departamento de Operações de Trânsito (DOT) foram direcionadas para o local e trabalharam no atendimento da ocorrência. Para isso, o trânsito foi completamente interditado. A Avenida Eudes Scherrer ficou com um fluxo de carros intenso e muita retenção.