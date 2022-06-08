Acidente com carros e caminhões interdita a Rodovia do Contorno

Dois caminhões e dois carros se envolveram em um acidente na tarde desta quarta-feira (8) na Rodovia do Contorno, em Cariacica. A dinâmica da colisão ainda não foi informada, mas, segundo a Eco101 — que administra a rodovia — a ocorrência foi registrada por volta de 13h50, no quilômetro 291, e ambulância e guincho foram enviados ao local.