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Acidente com carros e caminhões interdita a Rodovia do Contorno

Colisão com quatro veículos ocorreu na parte de Cariacica; a pista ficou parcialmente interditada, mas foi liberada por volta das 15h50

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 15:30

Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

08 jun 2022 às 15:30
Dois caminhões e dois carros se envolveram em um acidente na tarde desta quarta-feira (8) na Rodovia do Contorno, em Cariacica. A dinâmica da colisão ainda não foi informada, mas, segundo a Eco101 — que administra a rodovia — a ocorrência foi registrada por volta de 13h50, no quilômetro 291, e ambulância e guincho foram enviados ao local.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pessoas ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O tráfego foi liberado totalmente por volta das 15h50.

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