A morte do soldado da Polícia Militar Argeu Alves da Costa aconteceu em mais um acidente na Rotatória do Ó, na Serra. A viatura em que o militar estava caiu em um buraco quando fazia uma curva no trecho nesta quarta-feira (8), e essa não foi a primeira ocorrência do tipo em um local — onde não há sinalização em todos os pontos. Outros dois policiais, que também estavam no veículo, ficaram feridos na ocorrência.
A rotatória está em obras desde agosto de 2020. No último dia 2 de maio, um carro caiu na cratera e o motorista precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Trecho de rotatória na Serra onde PM morreu não tem sinalização
A repórter Juirana Nobres, da TV Gazeta, foi ao local horas depois do acidente e notou que a sinalização está presente em alguns pontos do trecho em obras. Placas indicam as intervenções na rotatória e alertam para a velocidade máxima de 40 km/h. Outras setas orientam para o sentido do trecho. Há ainda contenções de concreto.
No entanto, apesar dos pontos de sinalização, não há nenhum tipo de referência às obras no local onde os militares sofreram o acidente. O buraco pode ser acessado sem qualquer impedimento ou alerta.
Quem passa pela região onde fica a rotatória confirma a impressão: falta sinalização. Em entrevista à TV Gazeta, o locutor Amarildo Silva disse que não costuma presenciar guardas municipais no local.
"Observo que falta sinalização nas vias, principalmente nos quatro cantos, onde os carros entram e saem. Se tivesse sinalização nesse ponto, o motorista da viatura andaria com mais cuidado. A gente não vê guarda nessa região", afirma.
O aposentado Salomão de Souza reitera: "Essa área de quem vem do Jayme [hospital] está faltando uma sinalização melhor", disse à reportagem.
PREFEITURA DIZ QUE TRECHO ESTÁ ADEQUADO
A TV Gazeta procurou a Prefeitura da Serra para saber sobre a falta de sinalização no trecho. Segundo o secretário de Obras do município, Halpher Luiggi, o local está sinalizado para os condutores que entram no trecho, informando que a velocidade máxima é de 40 km/h.
O secretário explicou que a parte asfaltada é considerada um trecho definitivo. O buraco em que a viatura caiu está sendo escavado e será asfaltado futuramente.
Apesar de afirmar que o trecho tem sinalização, Halpher Luiggi detalhou à reportagem que, após a escavação, quando o local for asfaltado, haverá a "volta" da sinalização.
"O trecho que você [repórter] diz que está sem sinalização, antes de ser definitivo, havia uma sinalização de obra lá. Em alguns locais vai mudar, vamos voltar a ter sinalização, porque vamos fazer uma pista definitiva ao lado", afirma.