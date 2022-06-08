morte do soldado da Polícia Militar Argeu Alves da Costa aconteceu em mais um acidente na Rotatória do Ó, na Serra . A viatura em que o militar estava caiu em um buraco quando fazia uma curva no trecho nesta quarta-feira (8), e essa não foi a primeira ocorrência do tipo em um local — onde não há sinalização em todos os pontos. Outros dois policiais, que também estavam no veículo, ficaram feridos na ocorrência.

Your browser does not support the audio element. Trecho de rotatória na Serra onde PM morreu não tem sinalização

A repórter Juirana Nobres, da TV Gazeta, foi ao local horas depois do acidente e notou que a sinalização está presente em alguns pontos do trecho em obras. Placas indicam as intervenções na rotatória e alertam para a velocidade máxima de 40 km/h. Outras setas orientam para o sentido do trecho. Há ainda contenções de concreto.

No entanto, apesar dos pontos de sinalização, não há nenhum tipo de referência às obras no local onde os militares sofreram o acidente. O buraco pode ser acessado sem qualquer impedimento ou alerta.

Soldado morreu após carro cair em buraco na Rotatória do Ó, na Serra Crédito: Rafael Zambe

Quem passa pela região onde fica a rotatória confirma a impressão: falta sinalização. Em entrevista à TV Gazeta, o locutor Amarildo Silva disse que não costuma presenciar guardas municipais no local.

"Observo que falta sinalização nas vias, principalmente nos quatro cantos, onde os carros entram e saem. Se tivesse sinalização nesse ponto, o motorista da viatura andaria com mais cuidado. A gente não vê guarda nessa região", afirma.

O aposentado Salomão de Souza reitera: "Essa área de quem vem do Jayme [hospital] está faltando uma sinalização melhor", disse à reportagem.

PREFEITURA DIZ QUE TRECHO ESTÁ ADEQUADO

A TV Gazeta procurou a Prefeitura da Serra para saber sobre a falta de sinalização no trecho. Segundo o secretário de Obras do município, Halpher Luiggi, o local está sinalizado para os condutores que entram no trecho, informando que a velocidade máxima é de 40 km/h.

O secretário explicou que a parte asfaltada é considerada um trecho definitivo. O buraco em que a viatura caiu está sendo escavado e será asfaltado futuramente.

Apesar de afirmar que o trecho tem sinalização, Halpher Luiggi detalhou à reportagem que, após a escavação, quando o local for asfaltado, haverá a "volta" da sinalização.