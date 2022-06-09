Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Revoltante

Homem é espancado após invadir casa e abusar de adolescente em Cariacica

O indivíduo invadiu a casa da adolescente de 17 anos na tarde desta quarta-feira (8), disse estar armado e passou as mãos nas partes íntimas da vítima

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 08:02

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 jun 2022 às 08:02
Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM) — Foto: Reprodução/TV Gazeta
Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM) Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem, identificado como Dhyonatan Alves Braz, de 30 anos,  foi  espancado na tarde desta quarta-feira (8), no bairro Campina Grande, em Cariacica,  após invadir a casa de uma adolescente de 17 anos e passar as mãos nas partes íntimas dela. Devido aos ferimentos, ele teve de ser levado para um pronto atendimento. 
A Polícia Militar foi acionada após receber a informação de que um homem teria sido espancado no meio da rua. No local, a guarnição ouviu uma adolescente de 17 anos que relatou ter tido a casa invadida pelo indivíduo e sofrido uma tentativa de estupro.
Segundo o relato, o homem bateu no portão da casa, dizendo vender sandálias. Logo, pediu um copo de água. A adolescente deu a água e fechou o portão, indo para o quintal lavar roupa. O indivíduo ficou cerca de 30 minutos na frente da casa, observando a jovem,  e depois pulou o muro da residência.
Após invadir a casa, o criminoso simulou estar armado. A adolescente estava com uma criança no colo e o homem pediu para que ela colocar a criança em outro quarto. Em seguida, segundo o relato feito à PM, o homem jogou a vítima na cama e começou a tocar as partes íntimas dela. A vítima implorou para que o criminoso não fizesse nada, disse estar de resguardo e começou a gritar. 
Homem é espancado após invadir casa e abusar de adolescente em Cariacica
O homem então fugiu, levando o celular da adolescente, em direção à rua onde foi espancado por populares. Os policiais o encontraram sentado e com sangramento na face. A polícia conseguiu recuperar o telefone e encaminhou o criminoso ao Pronto Atendimento do Trevo, em Alto Lage, também em Cariacica.
Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi conduzido e autuado em flagrante pelos crimes de estupro, invasão de domicílio e roubo. Procurada, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) afirmou que o individuo se encontra no Centro de Triagem de Viana (CTV).

Veja Também

Homem baleado invade casa e morre dentro de banheiro em São Mateus

PF do ES prende "Cabeça de Tigre", condenado por assassinato e estupro

Jovem usada de isca em emboscada com morte em Presidente Kennedy é presa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Violência Contra a Mulher Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A vítima de voyerismo filmada na própria casa para vídeos sexuais: 'Não consigo mais dormir'
Imagem BBC Brasil
Você deve confiar em conselhos de saúde de um chatbot de IA?
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Campeã do BBB 26, Ana Paula Renault estreia nova temporada do Saia Justa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados