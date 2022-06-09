Homem é espancado após invadir casa e abusar de adolescente em Cariacica

Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM) Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem, identificado como Dhyonatan Alves Braz, de 30 anos, foi espancado na tarde desta quarta-feira (8), no bairro Campina Grande, em Cariacica , após invadir a casa de uma adolescente de 17 anos e passar as mãos nas partes íntimas dela. Devido aos ferimentos, ele teve de ser levado para um pronto atendimento.

A Polícia Militar foi acionada após receber a informação de que um homem teria sido espancado no meio da rua. No local, a guarnição ouviu uma adolescente de 17 anos que relatou ter tido a casa invadida pelo indivíduo e sofrido uma tentativa de estupro.

Segundo o relato, o homem bateu no portão da casa, dizendo vender sandálias. Logo, pediu um copo de água. A adolescente deu a água e fechou o portão, indo para o quintal lavar roupa. O indivíduo ficou cerca de 30 minutos na frente da casa, observando a jovem, e depois pulou o muro da residência.

Após invadir a casa, o criminoso simulou estar armado. A adolescente estava com uma criança no colo e o homem pediu para que ela colocar a criança em outro quarto. Em seguida, segundo o relato feito à PM, o homem jogou a vítima na cama e começou a tocar as partes íntimas dela. A vítima implorou para que o criminoso não fizesse nada, disse estar de resguardo e começou a gritar.

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O homem então fugiu, levando o celular da adolescente, em direção à rua onde foi espancado por populares. Os policiais o encontraram sentado e com sangramento na face. A polícia conseguiu recuperar o telefone e encaminhou o criminoso ao Pronto Atendimento do Trevo, em Alto Lage, também em Cariacica.