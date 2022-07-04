Homem é encontrado morto com sinais de espancamento em João Neiva

Caso é investigado pela Delegacia de João Neiva Crédito: Divulgação/Sindipol

Valdemir veio do Maranhão para o Espírito Santo há cerca de seis meses a trabalho, informou a PM. Quando os policiais chegaram ao local, observaram que a vítima tinha um afundamento no crânio. Ao lado do corpo havia pedaços de madeira, uma lajota e uma pedra de paralelepípedo, todos sujos de sangue. Os itens foram utilizados para tirar a vida de Valdemir, como consta no boletim de ocorrência.

De acordo com informações da PM, nas imediações de onde aconteceu o crime há câmeras de videomonitoramento que podem ajudar nas investigações para elucidar o assassinato.

Polícia Civil informou, por nota, que o caso foi registrado inicialmente como homicídio e é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de João Neiva. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.