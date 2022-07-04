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Violência

Homem é encontrado morto com sinais de espancamento em João Neiva

Segundo o boletim de ocorrência, a polícia encontrou madeira, lajota e pedra sujas de sangue ao lado da vítima
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

04 jul 2022 às 10:21

Publicado em 04 de Julho de 2022 às 10:21

Caso foi investigado pela Delegacia de João Neiva
Caso é investigado pela Delegacia de João Neiva Crédito: Divulgação/Sindipol
Um homem foi encontrado morto na manhã de domingo (3) com sinais de espancamento no Centro de João Neiva, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada Valdemir Rafael, de 41 anos, natural do Maranhão. Ainda não se sabe o que pode ter motivado o crime nem a autoria.
Valdemir veio do Maranhão para o Espírito Santo há cerca de seis meses a trabalho, informou a PM. Quando os policiais chegaram ao local, observaram que a vítima tinha um afundamento no crânio. Ao lado do corpo havia pedaços de madeira, uma lajota e uma pedra de paralelepípedo, todos sujos de sangue. Os itens foram utilizados para tirar a vida de Valdemir, como consta no boletim de ocorrência.
De acordo com informações da PM, nas imediações de onde aconteceu o crime há câmeras de videomonitoramento que podem ajudar nas investigações para elucidar o assassinato.
Polícia Civil informou, por nota, que o caso foi registrado inicialmente como homicídio e é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de João Neiva. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A PC destaca que a população pode contribuir na investigação com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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