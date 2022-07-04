Homem é encontrado morto com sinais de espancamento em João Neiva

Um homem foi encontrado morto na manhã de domingo (3) com sinais de espancamento no Centro de João Neiva, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada Valdemir Rafael, de 41 anos, natural do Maranhão. Ainda não se sabe o que pode ter motivado o crime nem a autoria.
Valdemir veio do Maranhão para o Espírito Santo há cerca de seis meses a trabalho, informou a PM. Quando os policiais chegaram ao local, observaram que a vítima tinha um afundamento no crânio. Ao lado do corpo havia pedaços de madeira, uma lajota e uma pedra de paralelepípedo, todos sujos de sangue. Os itens foram utilizados para tirar a vida de Valdemir, como consta no boletim de ocorrência.
De acordo com informações da PM, nas imediações de onde aconteceu o crime há câmeras de videomonitoramento que podem ajudar nas investigações para elucidar o assassinato.
A Polícia Civil informou, por nota, que o caso foi registrado inicialmente como homicídio e é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de João Neiva. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A PC destaca que a população pode contribuir na investigação com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.