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Ocorrência policial

Jovem é preso após polícia realizar cerco em festa em João Neiva

Segundo a Polícia Militar, o detido é oriundo de Colatina, Noroeste do Estado,  e já possui reiteradas passagens pela Justiça
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

24 jul 2022 às 12:55

Publicado em 24 de Julho de 2022 às 12:55

Um jovem, de 18 anos, conhecido como “rato” foi preso por porte ilegal de arma de fogo após a Polícia Militar (PM) realizar um cerco em uma festa no bairro Santo Afonso, em João Neiva, no Noroeste do Estado, neste sábado (23).
Jovem é preso após polícia realizar cerco em festa em João Neiva
Na abordagem a polícia localizou uma arma, munições, droga e dinheiro Crédito: Divulgação \ PM
Segundo a PM, a Força Tática ao realizar patrulhamento na região, viu um indivíduo em atitude suspeita. E, ao perceber a aproximação da polícia, ele tentou fugir em meio a outras pessoas que participavam de uma festa local.
Diante disso, foi realizado um cerco “obtendo êxito na localização e abordagem do indivíduo e localizando com o mesmo uma arma de fogo e entorpecente”.
Ele foi conduzido para o Departamento de Polícia Legislativa (Depol) do local para que fossem tomadas às medidas cabíveis. O detido, segundo a polícia, é oriundo de Colatina e já possui reiteradas passagens pela Justiça.
Junto com o rapaz a polícia arrecadou um revólver calibre 32., seis munições intactas do mesmo calibre, uma bucha de maconha e R$ 194,00 em dinheiro.
Polícia Civil (PC) informou, em nota, que "o suspeito, de 18 anos, conduzido à Delegacia Regional de Aracruz, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. A arma que foi apreendida durante a ocorrência será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, juntamente com as munições".

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