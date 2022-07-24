Jovem é preso após polícia realizar cerco em festa em João Neiva

Um jovem, de 18 anos, conhecido como “rato” foi preso por porte ilegal de arma de fogo após a Polícia Militar (PM) realizar um cerco em uma festa no bairro Santo Afonso, em João Neiva, no Noroeste do Estado, neste sábado (23).
Segundo a PM, a Força Tática ao realizar patrulhamento na região, viu um indivíduo em atitude suspeita. E, ao perceber a aproximação da polícia, ele tentou fugir em meio a outras pessoas que participavam de uma festa local.
Diante disso, foi realizado um cerco “obtendo êxito na localização e abordagem do indivíduo e localizando com o mesmo uma arma de fogo e entorpecente”.
Ele foi conduzido para o Departamento de Polícia Legislativa (Depol) do local para que fossem tomadas às medidas cabíveis. O detido, segundo a polícia, é oriundo de Colatina e já possui reiteradas passagens pela Justiça.
Junto com o rapaz a polícia arrecadou um revólver calibre 32., seis munições intactas do mesmo calibre, uma bucha de maconha e R$ 194,00 em dinheiro.
A Polícia Civil (PC) informou, em nota, que "o suspeito, de 18 anos, conduzido à Delegacia Regional de Aracruz, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. A arma que foi apreendida durante a ocorrência será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, juntamente com as munições".