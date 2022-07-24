Jovem é preso após polícia realizar cerco em festa em João Neiva

Na abordagem a polícia localizou uma arma, munições, droga e dinheiro Crédito: Divulgação \ PM

Segundo a PM, a Força Tática ao realizar patrulhamento na região, viu um indivíduo em atitude suspeita. E, ao perceber a aproximação da polícia, ele tentou fugir em meio a outras pessoas que participavam de uma festa local.

Diante disso, foi realizado um cerco “obtendo êxito na localização e abordagem do indivíduo e localizando com o mesmo uma arma de fogo e entorpecente”.

Ele foi conduzido para o Departamento de Polícia Legislativa (Depol) do local para que fossem tomadas às medidas cabíveis. O detido, segundo a polícia, é oriundo de Colatina e já possui reiteradas passagens pela Justiça.

Junto com o rapaz a polícia arrecadou um revólver calibre 32., seis munições intactas do mesmo calibre, uma bucha de maconha e R$ 194,00 em dinheiro.